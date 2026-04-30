이 대통령 "일부 노조 과도한 요구, 다른 노동자에 피해"

<앵커>



이재명 대통령이 일부 노조가 자신들만 살겠다며 과도한 요구를 해서 국민의 지탄을 받게 되면, 해당 노조뿐 아니라 다른 노동자들에게도 피해를 입히게 된다고 지적했습니다. 다음 달 총파업을 예고한 삼성전자 노조를 염두에 둔 발언이라는 해석이 나왔는데, 청와대는 원칙적 이야기라고 선을 그었습니다.



첫 소식, 강민우 기자가 보도합니다.



<기자>



노동절을 하루 앞둔 오늘(30일) 오후, 수석보좌관 회의를 주재한 이재명 대통령은, "인공지능 대전환으로 노동과 산업 현장이 앞으로 근본적 변화에 노출되게 된다"면서 노사의 상생과 협력을 강조한 뒤, "사 측은 노동자를 동반자로 대우하고, 노조도 책임 의식을 가져야 한다"며 '일부 조직 노동자들'을 겨냥해 이런 비판을 했습니다.



[이재명 대통령 : 자신들만 살겠다고 과도한 요구, 부당한 요구를 해서 우리 국민들로부터 지탄을 받게 되면 해당 노조뿐만 아니라 다른 노동자들에게도 피해를 입히게 됩니다.]



그런 행위를 '나만 살자'라고 규정하면서 '역지사지'를 해달라고 당부하기도 했습니다.



[이재명 대통령 : 누군가는 노동자이고 또 누군가는 사용자가 될 것이고, 넓게 보면 모두가 똑같은 대한민국의 구성원이다라고 생각하고 역지사지하면서….]



이재명 대통령의 오늘 발언은 최근 삼성전자 노동조합의 총파업 예고 등을 염두에 둔 게 아니겠느냔 해석을 낳았습니다.



삼성전자 노사의 갈등 상황에 대해 공감하지 못한단 여론이 형성되면서 중동발 경제 위기 속에서 산업 전반에 부정적 영향을 우려하는 목소리도 커진 상황을 반영한 발언 아니냐는 겁니다.



청와대는 해당 사안에 대해 '노사 간 대화로 풀어야 한다'는 입장을 그동안 유지해 왔는데, 오늘 이 대통령의 발언에 대해선 원칙적 이야기라고 설명했습니다.



[강유정/청와대 수석대변인 : 어떤 특정 기업과 관련된 사안에 대해서 논의된 건 아니고요. 노동자와 사용자 그리고 국민 역시도 공생과 협력이 중요하다라는.]



청와대는 삼성 노조의 파업과 관련한 여론 동향과 파업이 이뤄질 경우, 우리 경제에 미칠 영향을 분석한 보고서를 최근 작성한 걸로 전해졌는데, 그만큼 해당 사안을 예의 주시하고 있는 걸로 보입니다.



(영상취재 : 정상보·하륭, 영상편집 : 남일, 디자인 : 최하늘)