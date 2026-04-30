법륜스님, 노홍철 '형님' 호칭에 당황…첫 로드 예능 '스님과 손님', 5월 19일 첫방

'국민 멘토' 법륜스님이 데뷔 후 첫 로드 예능에 도전한다.



법륜스님과 다양한 연예인들이 함께 떠나는 SBS 신규 예능 '법륜로드-스님과 손님'이 오는 5월 19일 화요일 밤 9시 첫 방송을 확정하고, 유쾌한 반전이 담긴 1차 티저를 공개했다.



'스님과 손님'은 법륜스님과 손님들이 '진정한 나'를 찾아 떠나는 즉문즉설 로드 여행 프로그램이다. 특히 이번 방송에서는 법륜스님이 34년간 이어온 인도 성지순례 여정의 일부가 예능 최초로 공개될 예정이어서 기대를 모은다. 단순한 여행기를 넘어, 시청자들에게 깊은 울림과 힐링을 선사하는 힐링 예능이 될 전망이다.



29일 공개된 1차 티저 영상은 인도의 한 사원에서 깊은 명상에 잠긴 법륜스님의 모습으로 시작된다. 고요한 분위기 속, 갑자기 방송인 노홍철이 나타나 "형님!"이라는 파격적인 호칭을 외치고, 이에 법륜스님이 놀라 두 눈을 번쩍 뜨는 장면이 담겨 웃음을 자아냈다.



이번 마음 여행에는 노홍철을 비롯해 배우 이상윤, 이주빈, 이기택, 올데이프로젝트 우찬이 '손님'으로 합류한다. 각기 다른 배경과 고민을 가진 이들이 법륜스님과 어떤 솔직한 대화를 나누고 성장하는 모습을 보여줄지, 그리고 인도 현지의 생생한 풍경이 어우러져 어떤 볼거리를 선사할지 궁금증을 높인다.



깊이 있는 메시지와 자연스러운 웃음을 함께 담아낼 '법륜로드-스님과 손님'은 오는 5월 19일 화요일 밤 9시에 첫 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)