유노윤호, 데뷔 첫 솔로 콘서트 개최…7월 서울서 포문

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동방신기 유노윤호가 데뷔 후 처음으로 단독 콘서트 투어를 개최한다.유노윤호는 오는 7월 17일부터 19일까지 3일간 서울 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나(구 핸드볼경기장)에서 'U-KNOW PROJECT 26 : SCENE#1'(유노윤호 프로젝트 26 : 신 챕터 원)을 개최한다. 이번 서울 공연을 시작으로, 다양한 지역의 글로벌 팬들을 찾아가는 투어를 이어갈 예정이다.이번 공연은 유노윤호가 자신의 이름을 내건 독자적인 콘서트 브랜드 'U-KNOW PROJECT'의 첫 번째 시리즈다. 여러 경험을 통해 성장해 온 유노윤호가 스스로의 자아와 정체성을 찾아가는 여정을 담은 서사형 무대로 꾸며질 예정이다.특히 데뷔 후 처음으로 열리는 솔로 콘서트인 만큼, 기존 콘서트 형식을 넘어 뮤지컬과 연극의 요소가 결합된 복합 엔터테인먼트 쇼를 예고한다. 이를 통해 유노윤호만의 독보적인 음악과 퍼포먼스 세계를 깊이 있게 선보일 것으로 기대를 모은다.서울 공연 티켓 예매는 인터넷 예매 사이트 티켓링크를 통해 진행된다. 오는 5월 6일 오후 8시에는 팬클럽 선예매가, 7일 오후 8시에는 일반 예매가 오픈된다. 투어의 다른 지역 및 일정은 추후 동방신기 공식 채널을 통해 순차적으로 공개될 계획이다.한편, 유노윤호가 속한 동방신기는 지난 25~26일 양일간, 일본 요코하마 닛산 스타디움에서 20주년 기념 공연을 성황리에 마치며 해외 아티스트 사상 '최초이자 최다' 닛산 스타디움 공연이라는 새로운 역사를 쓴 바 있다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)