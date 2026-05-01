[자막뉴스] 돈 훔치던 여성 갑자기 '돌변'…"성폭행 신고한다?" 적반하장

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[피의자 여성 : (내 계좌에서 500만 원씩 총 세 번이나 너 이름 쪽으로 빠져나갔어.) 그러니까 오빠가 나한테 준 거 아니냐고. 나 빚 있다고 했잖아. 오빠가 준거잖아. 왜 이제 와서 그래?]다수의 남성에게 접근해 수면제를 먹이고 돈을 빼앗은 20대 여성이 최근 경찰에 구속됐습니다.이 여성은 동거하던 남성에게 수면제 성분이 든 음료를 먹여 계좌에서 돈을 빼냈는데, 경찰 조사 결과 이미 또 다른 3명의 남성 피해자가 있었고 총 피해 금액도 수천만 원에 달했습니다.이 사건은 과거 '모텔 연쇄살인사건'의 김소영이 사용했던 수면제를 동일하게 사용했다는 점에서 모방 범죄로 주목 받고 있습니다.특히 범행 초기에는 자신의 혐의를 완강히 부인하다가 수사 과정에서 범행 사실을 시인한 점 역시 두 사건의 공통점으로 지적되고 있습니다.[송지원/변호사 : 검거 후에 초반 태도도 비슷해요. 모텔 살인사건 김소영, 내가 마시게 안 했다. 남자들이 알아서 마신 거다. 이런 식으로 부인을 했고요. 이 사건 피의자도 동일했습니다.]4명의 피해자 중 한 명은 여성에게 범죄 사실을 따져 묻자, 오히려 성범죄로 고소하겠다며 협박을 당했다고 주장했습니다.[피해자 : 갑자기 돌변하더니 저를 성폭행범으로 신고하겠대요. 가위로 제 손을 잡고 지문을 남기려고 돌발 행동도 했었어요. 쉽게 말해서 가위로 자기 옷을 그렇게 한 다음에 성폭행으로 몰아넣겠다는 식으로 제 지문을 남겨서. 진짜 너무 당황스러웠고..]피해자들은 결혼정보업체나 지인 소개 등 신뢰할 만한 경로로 이 여성을 만난 것으로 밝혀졌는데, 전문가들은 상대방이 급속도로 친밀감을 형성하는 경우 각별한 주의가 필요하다고 조언합니다.[백기종/공인탐정연구원장 : 적극적으로 어떤 성적인 관계를 가지려고 한다고 하면 일단 의심을 하고, 경제적인 측면에서 돈 얘기가 나온다 이러면 뭔가 범죄 의심을 할 필요가 있다.]사건을 접한 누리꾼들은 "도둑질 하다가 걸리니까 성폭행당한 척이라니, 어이가 없다" "모방 범죄가 늘어나는데 제발 형량 좀 늘려라"라며 분노를 표하고 있습니다.경찰은 현재 추가 피해자와 공범 여부를 조사 중입니다.(기획 : 윤성식, 영상편집 : 김나온, 영상출처 : 뉴스헌터스, 제작 : 디지털뉴스부)