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[성민종합정치] "'절윤' 강요 가혹" 정진석 보선 출마 선언…국힘 공천 가능성은?

이혜미 기자
작성 2026.04.30 15:48 수정 2026.04.30 16:02 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● 정진석 보선 출마 선언

성한용 / 한겨레 선임기자
"정진석, '계엄' 법적 책임 없어도 정치적 책임은 있어"
"이용·정진석 출마, 6·3 선거가 '윤 어게인'으로 비판받을 가능성"
"장동혁에게 과감한 희생 기대하기 어려워…정진석 공천 줄 듯"
"장동혁 마음속에 유승민은 없는 듯"

허민 / 문화일보 전임기자
"'윤 사람들' 출마, 정치적 부담 있을 것…국힘 지도부 고민"
"국힘, '올드보이' 공천 가능성 높지 않아"
"장동혁, 유승민에 경기지사 출마 2번 이상 권유…하남갑 요청은 신중"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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