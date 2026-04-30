경기 의왕 아파트 화재로 부부 사망…현장서 유서 발견

<앵커>



오늘(30일) 오전 경기도 의왕시의 한 아파트 14층에서 큰불이 났습니다. 살고 있던 부부가 숨졌고 6명이 다쳤는데, 현장에서 신변을 비관하는 유서가 발견돼 경찰 조사가 진행 중입니다.



박현석 기자가 취재했습니다.



<기자>



시뻘건 불길과 함께 아파트 건물 사이로 검은 연기가 쉴 새 없이 뿜어져 나옵니다.



오늘 오전 10시 반쯤 경기 의왕시 내손동의 20층짜리 아파트 14층에서 불이 났다는 신고가 접수됐습니다.



[최만석/제보자 : 처음에 뒤에서 봤을 땐 조금, '조그만한 불인가 보다' 생각했는데, 앞에 가서 보니까 불이 엄청 크게 났어요.]



불이 난 세대에 살고 있던 60대 남성 A 씨가 추락해 숨졌고, 아내 50대 B 씨는 집 안에서 숨진 채 발견됐습니다.



다른 세대 주민 6명도 연기를 마시는 등 경상을 입어 병원 치료를 받았고, 11명은 무사히 대피했습니다.



소방당국은 한때 관할 소방서의 모든 인력과 장비를 동원하는 대응 1단계를 발령하고 장비 37대와 인력 110명을 투입해 진화에 나섰습니다.



의왕시도 화재 발생 직후 긴급 재난 문자 메시지를 보내 인근 주민들의 주의를 당부했습니다.



오전 11시 20분쯤 큰 불길이 잡혔고, 12시 반쯤엔 잔불까지 모두 꺼졌습니다.



현장에서는 A 씨가 남긴 걸로 추정되는 유서가 발견됐는데, 경제적 어려움 등 신변을 비관하는 내용이 적혀 있던 걸로 전해졌습니다.



경찰 관계자는 방화 가능성 등을 염두에 두고 화재 원인과 함께 A 씨의 추락 경위 등을 조사한다는 방침입니다.



불이 난 아파트는 지난 2002년 6월에 완공돼, 16층 이상부터 스프링클러 설치 대상이어서 불이 났던 14층엔 스프링클러가 설치되지 않은 걸로 확인됐습니다.



※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.



(영상편집 : 원형희, 화면제공 : 제보자 최만석·경기소방본부)