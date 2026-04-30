타이완 증시 시가총액, 캐나다 추월…세계 6위 올라

▲ TSMC

인공지능(AI) 관련 주식에 대한 강한 수요와 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체 TSMC 주가의 급등으로 타이완 증시의 시가총액이 캐나다를 추월해 세계 6위에 올랐다고 현지 언론이 보도했습니다.오늘(30일) 보도에 따르면 타이완 자취안지수(TAIEX)는 지난 27일 장중 한때 40,194.92를 기록하며, 사상 처음으로 40,000포인트를 넘어 사상 최고치를 경신했습니다.타이완 상장기업의 시가총액은 올해 들어 35% 이상 증가한 4조 4천700억 달러(약 6천634조 원)에 달해 같은 기간 5% 늘어나 4조 4천400억 달러(약 6천591조 원)에 그친 캐나다의 증시 시가총액을 넘어서 세계 6위로 올라섰습니다.TAIEX의 약진은 타이완 주식 시장의 약 45%를 차지하는 TSMC의 시가총액이 1조 9천억 달러(약 2천822조 원)로 늘어난 데 영향을 받았습니다.캐나다 주식 시장은 에너지와 원자재, 금융 관련 주식 위주로 성장세가 비교적 완만한 반면, 타이완 시장은 반도체와 AI 공급망에 집중돼 있습니다.타이완 언론은 전 세계 시가총액이 미국(75조 400억 달러), 중국 본토(14조 8천400억 달러), 일본(8조 1천900억 달러), 홍콩(7조 4천100억 달러), 인도(4조 9천700억 달러), 타이완, 캐나다, 한국, 영국 등 순이라고 전했습니다.언론들은 타이완과 한국 주식시장의 선전이 반도체 관련 분야가 신흥시장 성장의 핵심 추진력이 됐음을 보여준다고 설명했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)