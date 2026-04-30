[자막뉴스] "이제 이름값 하네"…'주유소'에서 못 썼던 '고유가 피해 지원금' 달라진다

고유가 피해 지원금을 일부 주유소에서 사용할 수 없는 등 사용처 제한 논란이 이어지자 정부가 사용 기준을 전면 완화했습니다.



행정안전부는 오늘(30일) 범정부 태스크포스(TF) 회의를 열고 연매출 30억 원을 초과하는 주유소도 지원금 사용처에 포함하기로 했다고 밝혔습니다.



지난 27일부터 지급이 시작된 고유가 피해 지원금은 연 매출액 30억 원 이하인 지역사랑상품권 가맹점이나 소상공인 매장 등에서만 사용할 수 있었습니다.



따라서 연 매출 30억 원이 넘는 주유소에선 사용할 수 없었는데, 실제로 전국 주유소의 약 60% 가량이 연매출 30억 원을 넘는 것으로 파악돼 제도 실효성이 떨어진다는 비판이 제기됐습니다.



한국주유소협회 등에서 정부에 지속적으로 건의했고, 결국 5월 1일부터 지원금을 주소지 관할 지자체 내 주유소에서 매출 규모와 관계없이 사용할 수 있게 됐습니다.



지역사랑상품권으로 받은 경우에도 기존 가맹점과 한시적으로 추가 등록된 주유소에서 사용이 가능합니다.



다만 주유소와 대형매장이 같은 사업자번호와 단말기를 공유하는 경우 일부 사용이 제한될 수 있습니다.



정부는 지역별로 가맹점 등록 여부가 다를 수 있는 만큼, 상품권 앱이나 지자체 홈페이지를 통해 지원금 사용 가능 주유소를 사전에 확인할 것을 당부했습니다.



행안부는 "중동 전쟁 영향으로 커진 유류비 부담을 완화하고, 지원금 사용 편의를 높이기 위한 조치"라고 설명했습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 이현지, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)