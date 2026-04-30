[자막뉴스] "제미나이 속 내 정보 다 털린다?"…'광고 탑재' 제2의 챗GPT 되나

구글의 모회사 알파벳이 현지 시각 29일 1분기 실적을 발표했습니다.



발표를 마친 뒤 콘퍼런스콜에 선 필립 쉰들러 구글 최고사업책임자에게 '제미나이에 광고를 추가할 계획이 있는지'에 대한 질문이 나왔습니다.



쉰들러는 "광고는 수십억 명의 사용자에 도달하기 위해 제품을 확장하는 데 항상 중요한 역할을 해왔다"고 입을 뗐습니다.



그러면서 "현재 수익화 초점은 제미나이 앱보다는 구글 검색 엔진의 챗봇인 'AI 모드'에 맞춰져 있다"고 선을 그었습니다.



쉰들러는 "지금은 제미나이 앱에서는 구독 서비스에 주력하고 있다"면서 "적절한 시기가 되면 광고 계획을 공유하겠지만 서두르지는 않을 것"이라고 덧붙였습니다.



구글이 제미나이에 광고를 도입하게 되면, 무료·저가 요금제 이용자를 상대로 광고를 게재하고 있는 오픈AI의 챗GPT에 이어 두 번째 사례가 됩니다.



최근 오픈AI 측이 광고를 도입하면서, 사용자들 사이에선 AI와 주고받았던 대화가 광고주에게 넘어가는 게 아닌가 하는 걱정이 나오고 있습니다.



오픈AI는 "대화 내용은 광고주와 공유되지 않는다"고 선을 그었지만, 사용자들 개인정보 유출 우려는 줄어들지 않고 있습니다.



앞서 오픈AI의 경쟁사인 앤트로픽은 오픈AI의 광고 정책을 풍자하는 저격 광고까지 내면서 자신들은 AI에 광고를 붙이지 않겠다고 선언한 바 있습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 김나온, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)