[현장영상] "공항 역사상 최대 규모" 이것 밀반입하다 '딱' 걸린 승려들

스리랑카에서 불교 승려 수십 명이 대규모 마약 밀반입 혐의로 체포돼 충격을 주고 있습니다. 현지 당국에 따르면 승려들은 캐리어 안쪽에 만든 비밀 수납공간에 대마초를 숨긴 채 입국을 시도했습니다.



이들은 태국 방콕에서 귀국하는 과정에서 약 110㎏에 달하는 고농도 대마초를 밀반입하려 한 것으로 조사됐습니다. 체포된 승려 대부분은 젊은 20대 남성으로, 이들은 약 4일간 태국 여행을 다녀온 뒤 귀국하던 중이었는데요.



여행 비용은 한 후원자가 지원한 것으로 파악됐으며, 당국은 이 인물이 밀수의 배후일 가능성에 무게를 두고 수사를 확대하고 있습니다.



(구성: 양현이 / 영상편집: 서병욱 / 디자인: 양혜민 / 출처: The New York Times, BBC, X (@rangaba)/ 제작: 디지털뉴스부)