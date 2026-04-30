의왕 내손동 아파트 14층서 불…부부 사망·주민 6명 부상

▲ 30일 화재가 발생한 경기도 의왕시 한 아파트에서 소방관들이 인명수색을 하고 있다.

오늘(30일) 오전 10시 30분 경기 의왕시 내손동의 한 20층짜리 아파트 14층에서 불이 났습니다.이 불로 발화 지점인 14층 세대 거주자인 60대 남성 A 씨가 추락해 숨졌습니다.이어 세대 내에서 아내인 50대 B 씨가 숨진 채 발견되면서 화재로 인한 사망자는 2명으로 늘었습니다.또 주민 6명이 연기를 마시는 등 경상을 입어 치료받고 있으며 11명은 무사히 대피했습니다.A 씨는 당초 대피하는 과정에서 추락해 숨진 것으로 알려졌으나, 소방당국에 접수된 119 최초 신고에서 "아파트 상층부에서 불이 났고 사람이 추락했다"는 언급이 있었던 점을 미뤄볼 때 화재 초기 또는 직전에 추락한 것으로 보입니다.현장에서는 A 씨가 남긴 것으로 추정되는 유서가 발견됐습니다.유서에는 경제적 어려움 등 개인 신변을 비관하는 내용이 적힌 것으로 전해졌습니다.화재 신고를 접수한 소방당국은 오전 10시 45분 대응 1단계(31~50대의 장비를 동원하는 경보령)를 발령하고 펌프차 등 장비 30여 대와 소방관 등 110여 명을 투입해 진화작업을 벌였습니다.이어 오전 11시 21분 큰 불길을 잡은 뒤 낮 12시 26분 상황판단회의를 거쳐 비상 발령을 해제했습니다.화재 발생 약 2시간 만인 낮 12시 35분쯤에는 잔불 정리까지 마치며 불을 완전히 껐습니다.의왕시는 오전 10시 39분 재난문자를 보내 인근 주민들의 주의를 당부했습니다.경찰과 소방당국은 현장 감식을 통해 구체적인 피해 규모와 화재 원인, 숨진 부부의 사망 및 추락 경위를 조사할 방침입니다.경찰 관계자는 "방화 가능성 등 여러 가지 추측이 나오고 있으나 현재까지 객관적인 사실로 확인된 것은 없다"며 "현장 및 유가족 조사 등을 통해 모든 가능성을 염두에 두고 화재 원인을 조사하겠다"고 말했습니다.불이 난 아파트 1개 동은 지상 20층, 지하 1층, 연면적 8천800여㎡ 규모로 총 78세대가 거주하고 있습니다.(사진=연합뉴스)