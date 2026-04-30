"내일 차 끌고 나오지 마세요"…서울 도심 대규모 집회

▲ 2025 세계노동절대회에 참가한 민주노총 조합원들이 1일 서울 중구 숭례문 인근에서 집회를 마친 뒤 서울시청 인근을 지나 행진하고 있다.

5월 1일 노동절을 맞아 서울 도심과 여의도 일대에서 대규모 집회와 행진이 예정되어 있어 교통 혼잡이 예상됩니다.서울경찰청에 따르면 내일(1일) 전국민주노동조합총연맹(민주노총)과 한국노동조합총연맹(한국노총)이 노동절을 기념해 각각 세종대로와 여의대로 일대에서 집회와 행진을 벌입니다.민주노총은 오후 1시부터 종로, 을지로, 율곡로 등지에서 사전 집회를 연 뒤, 오후 3시부터 세종교차로에서 시청교차로에 이르는 세종대로 구간에서 수만 명이 참석하는 본 집회를 진행합니다.이어 오후 4시부터는 한은교차로, 소공로, 시청교차로를 잇는 구간에서 행진을 이어갈 계획입니다.한국노총 오후 2시부터 여의대로 일대에 수만 명이 집결해 대규모 집회를 개최합니다.경찰은 이번 집회에 투입하는 기동대 인력을 작년의 절반 안팎 수준으로 줄이는 대신 교통경찰을 약 200명 투입해 교통 관리와 행진 경로 질서 유지에 나섭니다.서울경찰청 관계자는 "가급적 지하철을 이용하고, 차량을 이용할 경우 교통정보 등을 미리 확인하라"고 당부했습니다.집회 장소 등 자세한 교통상황은 서울경찰청 교통정보 안내 전화(☎ 02-700-5000), 교통정보센터 홈페이지(www.spatic.go.kr), 카카오톡(교통정보센터 내비게이션)을 통해 확인할 수 있습니다.(사진=연합뉴스)