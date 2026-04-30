[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

1. 미국 국방부 장관이 이런 이야기를 했습니다. "이란은 핵 야망을 포기하지 않고 있다. 그러면서 북한식의 전략을 쓰고 있어서 군사 작전이 꼭 필요했다"고 말했습니다. 트럼프 대통령은 러시아의 푸틴 대통령과 전화 통화를 했는데, 푸틴 대통령이 이란 전쟁에 도움을 줄 수 있다는 얘기를 꺼내자 트럼프 대통령, 이렇게 맞받아쳤다고 합니다. "푸틴 대통령은 우크라이나 전쟁 휴전에나 집중하시면 좋겠습니다"라고 얘기했다는 겁니다.



2. 이란이 미국의 기존 평화안을 보완한 수정 평화안을 조만간 제시할 것으로 보인다고 미국 CNN이 보도했습니다. CNN은 이란이 중재국 파키스탄에 이번 주 안에 새로운 협상안을 전달할 가능성이 있는데 구체적인 내용은 아직까지 확인되지 않고 있다고 전했습니다.



3. 요즘 삼성전자와 SK하이닉스 상당히 화제죠. 삼성전자의 올해 1분기 매출이 133조 9천억 원, 영업이익은 57조 2천억 원으로 분기 기준으로 역대 최대를 기록했습니다. AI 인프라 투자 확대에 따라서 고대역폭 메모리 등 고부가 제품 수요가 늘었고, 메모리 가격이 상승한 것도 실적 개선에 힘을 보탰다는 분석이 나오고 있습니다.



4. 오늘(3일) 오전 경기도 의왕시의 20층짜리 아파트 14층에서 불이 났다가 2시간 만에 꺼졌습니다. 대피 과정에서 1명이 추락해 숨졌고 수색 과정에서 또 1명이 숨진 채 발견되는 등 모두 2명이 숨지고 6명이 다친 것으로 파악되고 있습니다. 소방 당국은 잔불 정리를 마치는 대로 화재 원인 조사에 나설 예정입니다.