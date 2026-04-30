시속 128km로 '꾸벅꾸벅'…'크루즈' 믿다가 경찰관 덮쳤다

▲ 영정 앞에 놓인 고 이승철 경정의 정복

고속도로에서 자동차 크루즈 컨트롤(지능형 주행 제어장치)을 켠 채 졸음운전을 하다가 사고 처리 중인 경찰관과 견인차 기사를 치어 숨지게 한 30대 운전자가 1심에서 집행유예를 선고받았습니다.전주지법 정읍지원 형사1단독 정성화 부장판사는 교통사고처리 특례법 위반(치사) 혐의로 기소된 A(39) 씨에게 금고 1년 2개월에 집행유예 3년을 선고했다고 오늘(30일) 밝혔습니다.A 씨는 지난 1월 4일 새벽 1시 50분쯤 서해안고속도로 상행선 고창 분기점 인근에서 자신의 SUV 차량을 몰다가 앞서 일어난 사고를 처리 중이던 경찰관과 견인차 기사를 치어 숨지게 한 혐의로 기소됐습니다.조사 결과 A 씨는 시속 128.7km의 속도로 스마트 크루즈 컨트롤 기능을 작동시킨 채 졸음운전을 했던 것으로 드러났습니다.스마트 크루즈 컨트롤은 차량 전방에 설치된 레이더를 통해 앞차와의 간격을 일정하게 유지하지만, 자율주행과는 다르게 운전을 보조하는 수단이어서 운전자의 개입이 꼭 필요한 장비입니다.행정안전부는 당시 이 사고로 순직한 전북경찰청 고속도로순찰대 12지구대 이승철(54) 경감을 경정으로 1계급 특진시키고 녹조근정훈장을 선(先)추서했습니다.재판부는 "피고인은 고속도로에서 졸음운전으로 피해자들에게 사망이라는 돌이킬 수 없는 피해를 야기했으므로 죄책이 무겁다"면서도 "다만 피고인이 범행을 인정하고 피해자 측과 합의한 점 등을 고려해 형을 정했다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)