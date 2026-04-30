'주스 아저씨' 배우 박동빈, 개업 준비 중이던 식당서 숨진 채 발견…향년 56세

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배우 박동빈(본명 박종문)이 갑작스럽게 세상을 떠났다. 향년 56세.30일 경기 평택경찰서에 따르면, 고인은 전날인 29일 오후 4시 25분경 평택시 장안동의 한 식당에서 숨진 채 발견됐다. 지인이 고인을 발견해 경찰에 신고했으며, 현장에서 범죄 혐의점이나 유서는 발견되지 않은 것으로 전해졌다.특히 고인이 발견된 장소는 최근 개업을 준비 중이던 식당으로 알려져 주위를 더욱 안타깝게 하고 있다.1970년생인 박동빈은 1996년 영화 '은행나무 침대'로 데뷔했으며, 이후 영화 '쉬리', '태극기 휘날리며', 드라마 '야인시대', '불멸의 이순신', '성균관 스캔들' 등 다수의 작품에 출연하며 선 굵은 연기를 선보였다. 특히 2012년 방송된 MBC 드라마 '사랑했나봐'에서 딸의 출생의 비밀을 듣고 마시던 주스를 그대로 뱉어내는 장면이 온라인상에서 큰 화제를 모으며 '주스 아저씨'라는 친근한 별명을 얻기도 했다.고인은 2020년 동료 배우 이상이와 결혼해 슬하에 딸 하나를 뒀다. 지난 2024년 채널A '오은영의 금쪽 상담소'에 출연해 54세에 늦깎이 아빠가 된 사연과 함께 딸이 선천성 심장병을 앓고 있다고 고백하며 애틋한 부성애를 드러내기도 했다.고인의 빈소는 경기 안성시 도민장례식장 VIP 5호실에 마련됐으며, 발인은 5월 1일 오전 8시 30분, 장지는 우성공원묘원이다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)