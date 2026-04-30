"전화 안 받았다고 공장 이주노동자 폭행…신고도 어려운 현실"

▲ 이주인권단체 긴급 기자회견

이주민 인권단체가 노동절을 앞두고 이주노동자에 대한 폭력과 착취를 막기 위한 '사업장 변경의 자유' 보장을 촉구했습니다.전국이주인권노동단체는 오늘(30일) 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 기자회견을 열고 "이주노동자가 사업장을 자유롭게 옮길 수 없다면 학대와 범죄는 계속될 수밖에 없다"며 제도 개선을 요구했습니다.이들은 최근 이주노동자를 대상으로 한 폭행과 협박, 괴롭힘 사건이 잇따르고 있다며 현행 고용허가제와 출입국제도가 노동자를 특정 사업장에 묶어두는 구조적 원인이라고 지적했습니다.우다야 라이 이주노동자노동조합 위원장은 "이주노동자들은 폭언과 폭행을 당해도 사업주의 동의 없이는 일을 그만둘 수 없다"며 "이 같은 구조가 강제노동과 인권침해를 낳고 있다"고 말했습니다.인천 한 섬유 공장에서 발생한 폭행 사건의 당사자도 회견에 참석해 피해 사례를 증언했습니다.방글라데시 출신인 라키불 이슬람 씨는 지난 24일 전화를 받지 않았다는 이유로 공장 관리인으로부터 폭행당했다며 "폭력을 당해도 신고하거나 떠나기 어려운 현실"이라고 호소했습니다.(사진=전국이주인권노동단체 제공, 연합뉴스)