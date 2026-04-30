안효섭, '멧 갈라' 참석 확정…韓 배우 최초 '글로벌 트리플 크라운' 달성

배우 안효섭이 세계 최대 패션 자선 행사인 '2026 멧 갈라(Met Gala)'에 참석하며 독보적인 글로벌 행보를 이어간다.



안효섭은 이탈리아 럭셔리 브랜드 발렌티노(VALENTINO)의 초청으로 오는 5월 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열리는 멧 갈라에 참석을 확정했다. 이로써 그는 미국 NBC 간판 토크쇼 '지미 팰런쇼' 출연, '제98회 아카데미 시상식' 참석에 이어 멧 갈라까지 입성하며, 한국 배우로서는 전례 없는 방송·영화·패션을 아우르는 '글로벌 트리플 크라운'을 달성하게 됐다.



멧 갈라는 1948년 시작된 이후 매년 5월 첫째 주 월요일에 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열리는 세계적인 패션 이벤트이자 자선 모금 행사다. 패션계는 물론 영화, 음악, 스포츠 등 각 분야를 대표하는 최정상급 셀러브리티만이 초청되는 상징적인 행사로, 안효섭의 참석은 그 자체만으로도 그의 국제적인 위상과 영향력을 증명하는 셈이다.



안효섭의 이러한 성과는 드라마의 연이은 성공을 바탕으로 한다. SBS 드라마 '사내맞선'으로 글로벌 신드롬을 일으킨 후, '낭만닥터 김사부' 시리즈와 넷플릭스 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 등을 통해 국내외에서 탄탄한 입지를 다져왔다.



최근 그가 주연을 맡은 SBS 수목드라마 '오늘도 매진했습니다' 역시 넷플릭스 비영어 TV쇼 부문 글로벌 1위에 오르는 등 괄목할 만한 성과를 거두며 그의 인기를 입증하고 있다.



작품성과 화제성을 모두 잡으며 거침없는 상승세를 이어온 안효섭이 이번 멧 갈라 참석을 기점으로 또 어떤 놀라운 행보를 보여줄지 전 세계의 이목이 쏠리고 있다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)