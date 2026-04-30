혁신당 "청년 면접비 책임제 도입…교통·숙박비 지원"

▲ 조국혁신당 서왕진 원내대표 겸 중앙선대위 상임위원장이 30일 국회에서 열린 제2차 중앙선거대책위원회 회의에서 발언하고 있다.

조국혁신당은 6·3 지방선거를 앞두고 오늘(30일) 청년들의 취업 준비 부담 완화를 위한 '면접비 지방자치단체 책임제' 도입을 추진하겠다고 밝혔습니다.당 선거대책위원회 상임선대위원장인 서왕진 원내대표는 이날 국회에서 정책발표회를 열어 6·3 지방선거 노동 분야 공약을 발표했습니다.서 위원장은 "취업 준비도 노동"이라며 "서울까지 오가는 면접비가 없어 기회를 포기하는 지방 청년이 더는 없어야 한다. 청년 면접비 책임제를 도입해 면접에 드는 교통비·숙박비 등 실비를 지자체가 전액 지원하겠다"고 말했습니다.혁신당은 또, 고용보험 사각지대에 있거나 자발적으로 이직하는 청년에게 최대 6개월간 월 50만 원을 지원하는 '구직 안심 수당'도 공약했습니다.혁신당은 인공지능(AI) 전환에 따른 일자리 감소 우려에 대비해 대규모 감원 전 고용영향평가 의무화, 지방정부의 해고자 직무 전환·재취업 지원 등 'AI 일자리 안심보장제'도 시행하겠다고 강조했습니다.서 위원장은 이날 발표한 공약에 대해 "조례와 예산, 지방정부의 행정력으로 실행할 수 있는 것들"이라고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)