질주하던 트럭서 불길…경조휴가 중이던 소방관이 큰 피해 막아

▲ 갓길에 멈춘 화재 차량

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▲ 홍천소방서 이동준 소방장

"달리는 트럭에서 불이 나니까 당연히 꺼야 한다는 생각부터 들더라고요. 게다가 도로 인근에 공원이 있어서 혹시라도 번지지 않을까 하는 생각이 앞섰어요."경조 휴가 중이던 소방관이 도로를 달리는 트럭에서 발생한 화재를 목격하고 시민과 함께 신속히 진화에 나서 큰 피해를 막았습니다.오늘(30일) 강원 홍천소방서에 따르면 지난 28일 오후 7시 홍천소방서 대응총괄과 소속 이 모 소방장은 경기 여주시 강천체육공원 인근 자동차전용도로에서 1t 폐기물 적재 트럭 뒤편에서 발생한 화재를 목격했습니다.당시 트럭은 불이 난 사실을 인지하지 못한 듯 도로를 줄곧 내달리는 상황이었습니다.이에 이 소방장은 트럭을 앞질러 차량을 갓길에 정차시키며 화재 사실을 알렸습니다.이어 119에 신고하고 자신의 차량에 싣고 다니던 차량용 소화기를 이용해 화재 진압에 나섰습니다.그러나 불길이 성인 남성의 허리춤만큼 솟아오르며 좀처럼 사그라지지 않자 이 소방장은 지인에게 선물하려던 차량용 소화기 2개를 자신의 차량에서 꺼낸 뒤 재차 진화 작업을 벌였습니다.그 사이 현장을 목격한 시민도 자신의 차량에서 소화기를 들고나와 진화에 힘을 보탰습니다.두 사람의 노력으로 약 10분 만에 초기 진화에 성공했습니다.이 소방장은 이어 도착한 소방대원들에게 현장을 인계한 뒤 다시 차에 올라 목적지로 향했습니다.외조모상 중이던 이 소방장은 이날 오전 발인을 마치고 오후 들어 운동하러 가던 중 화재 현장을 목격해 이같이 조치했습니다.이 불로 인해 다친 사람은 없었습니다.이 소방장은 "도움이 필요한 곳이 있다면 어디든 가야 한다는 게 제게는 당연하다"며 "불이 난 지점 인근에 공원이 있어서 번질까 봐 걱정했지만, 잘 마무리되어서 다행이라는 생각이 들었다"고 말했습니다.이강우 홍천소방서장은 "신속한 판단과 침착한 대응으로 큰 피해를 막을 수 있었다"며 "차량용 소화기는 화재 초기 대응에 중요한 만큼 반드시 차량에 비치하고 사용법을 숙지해야 한다"고 강조했습니다.(사진=홍천소방서 제공, 연합뉴스)