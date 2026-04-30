대한체육회, 어린이날 맞아 국가대표 선수촌 개방 행사 개최

▲ 지난해 국가대표선수촌 개방 행사 모습

대한체육회가 제104회 어린이날을 맞아 다음 달 5일 진천 국가대표 선수촌과 서울 태릉 국제스케이트장을 개방해 어린이와 가족이 함께 참여할 수 있는 체험형 스포츠 행사를 운영합니다.진천 선수촌에서는 5일 오전 10시부터 어린이날 한마음 대축제가 개최됩니다.어린이들이 국가대표 선수와 만날 수 있는 포토존, 선수촌 주요 훈련 시설을 둘러보는 견학 프로그램도 운영됩니다.에어바운스와 체험 부스, 가족 참여형 레크리에이션, 난타·마술·댄스 공연 등 문화 프로그램도 마련됩니다.태릉 국제스케이트장은 오전 10시부터 오후 6시까지 어린이들에게 무료로 개방됩니다.초등학생 이하 어린이에게는 스케이트장 입장과 안전모·스케이트 대여가 모두 무료입니다.오전 11시부터 오후 2시에는 국제스케이트장 소속 강사의 무료 강습회도 진행됩니다.스케이트장 2층의 한국체육박물관에서는 소장품을 소개하는 도슨트 프로그램도 운영됩니다.김택수 국가대표선수촌장은 "어린이날을 맞아 국가대표 선수촌을 찾은 모든 어린이가 마음껏 뛰어놀고 즐기며 특별한 하루를 보내길 바란다"면서 "국가대표 선수들이 훈련하는 이곳에서의 체험이 어린이들에게 새로운 도전 의식을 심어주고, 각자의 꿈을 향해 한 걸음 나아가는 출발점이 되길 바란다"고 말했습니다.(사진=대한체육회 제공, 연합뉴스)