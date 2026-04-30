[현장영상] 후진하더니 다시 '쾅' 마트에 두 번이나 돌진한 트럭

지난 18일, 경기도 오산에 있는 한 식자재 마트로 1톤 트럭이 돌진하는 사고가 발생했습니다. 마트 주차장으로 들어오던 차 한 대가 갑자기 마트로 돌진해 외벽을 들이받은 후 다시 후진하더니 또다시 마트 입구 쪽으로 빠르게 돌진한 건데요.



이 사고로 마트 유리문은 산산조각이 나 파편은 사방으로 날아갔고, 식자재들도 파손되어 피해가 큰 상황이었습니다. 당시 직원들도 마트 입구 쪽에 있어 하마터면 인명피해까지 발생할 수도 있었는데요.



대체 트럭은 왜 마트로 2번이나 돌진했던 건지, 오산 마트 트럭 돌진 사고의 전말을 현장영상에 담았습니다.



(취재: 노대영 / 구성: 양현이 / 영상편집: / 디자인: 이수민 / 제작: 모닝와이드 3부)