미 국방장관 부인 입은 드레스가 중국산?…온라인서 갑론을박

▲ 백악관 기자단 만찬 행사 참석했던 미 국방장관 부부 모습

피트 헤그세스 미국 국방부 장관의 부인이 최근 백악관 출입기자단 만찬 행사에 입고 온 의상을 두고 온라인상에서 갑론을박이 벌어졌습니다.30일 가디언과 뉴욕포스트 등 외신에 따르면 헤그세스 장관의 부인 제니퍼 로셰는 지난 25일 백악관이 워싱턴DC 힐튼호텔에서 개최한 출입기자단 만찬 행사에 남편과 함께 참석했습니다.로셰는 몸에 붙는 분홍색의 화려한 원피스 차림으로 나타났는데, 이 의상은 중국의 패스트 패션 브랜드인 쉬인(SHEIN)의 제품으로 알려졌습니다.가디언에 따르면 이 제품은 현재 쉬인 온라인몰에서는 42달러(약 6만2천 원)에, 중국계 이커머스(전자상거래) 플랫폼 테무에서는 그 절반 정도 되는 가격에 시판되고 있습니다.평소 중국에 적대적인 입장을 노골적으로 표출해 온 헤그세스 장관의 배우자가 중국 제품으로 보이는 의상을 입고 도널드 트럼프 행정부의 공식 행사에 참석했다는 사실이 알려지자 미국의 정치·패션 인플루언서들 사이에서 갑론을박이 벌어졌습니다.패션 인플루언서 엘라 데비가 소셜미디어 엑스(X)에 올린 글에서 "헤그세스의 아내가 테무에서 산 드레스를 입고 백악관 기자단 만찬에 참석했다(농담이 아니다)"고 쓴 게시물은 600만 회 이상 읽혔습니다.온라인 패션지 다이어트 프라다도 SNS에서 "헤그세스의 부인이 자기 정파의 민족주의적 이데올로기와 다르게 외국의 패스트패션 제품을 입었다"고 꼬집었습니다.하지만 로셰가 값비싼 명품도 아니고 중저가의 대중적인 브랜드를 택한 게 왜 문제냐는 반론도 많았습니다.특히 극우 성향으로 알려진 미국의 유명 인플루언서 로라 루머는 로셰를 적극적으로 두둔했습니다.그는 SNS에서 "그녀는 정말 멋져 보인다. 좌파들은 부자들을 물어뜯는 것 아니었나? 이제 딱 한 번 입을 1만 달러짜리 드레스를 사 입지 않은 사람을 공격하려고?"라고 비꼬았습니다.보수 성향이 뚜렷한 방송사인 폭스뉴스 총괄 프로듀서 출신인 제니퍼 로셰는 이혼 이력이 두 차례 있는 헤그세스 장관의 세 번째 아내입니다.로셰는 폭스뉴스의 주말 진행자였던 헤그세스 장관과 혼외 관계로 임신한 뒤 딸을 낳았고, 두 사람은 각자 배우자와 이혼한 뒤 2019년에 결혼했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)