8개월 아들 리모컨으로 폭행해 숨지게 한 친모 긴급체포

경기 시흥시에서 생후 8개월 된 아들의 머리를 TV 리모컨으로 여러 차례 폭행해 숨지게 한 30대 친모가 경찰에 붙잡혔습니다.



경기남부경찰청은 오늘(30일) 아동학대처벌법상 아동학대치사 혐의로 A 씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 밝혔습니다.



A 씨는 지난 10일쯤 시흥시 소재 자신의 집에서 생후 8개월 된 아들 B 군의 머리를 TV리모컨으로 여러 차례 폭행하는 등 학대를 저질러 지난 14일 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다.



A 씨 부부는 폭행 이후인 지난 10일 B 군을 데리고 경기 부천시에 있는 한 병원을 찾았던 것으로 알려졌습니다.



당시 B 군은 두개골 골절 등 심각한 머리 손상을 입은 상태였으며, 의료진은 입원 치료가 필요하다고 판단한 것으로 전해졌습니다.



그러나 A 씨 부부는 아이를 입원 조치하지 않고 귀가했습니다.



이후 A 씨는 집에서 의식을 잃은 B 군을 발견해 13일 오후 같은 병원을 찾았고, B 군은 14일 새벽에 결국 숨졌습니다.



사건을 접수한 경찰은 B 군이 사망에 이르게 된 배경에 A 씨 부부가 관여했을 가능성을 의심하고 수사에 착수했습니다.



경찰은 집 안에 설치된 가정용 CCTV, 이른바 홈캠의 영상을 분석하는 과정에서 A 씨가 부부가 숨진 B 군을 홀로 남겨둔 채 몇 시간씩 자리를 비운 행위를 여러 번 반복한 사실을 확인했습니다.



경찰은 우선 상습 방임 정황을 토대로 A 씨를 집중 추궁했고, 결국 A 씨는 폭행 사실을 자백했습니다.



경찰은 자백 내용을 토대로 A 씨를 긴급체포했고 국립과학수사연구원도 부검을 통해 "머리 손상으로 사망한 것으로 추정된다"는 1차 구두 소견을 경찰에 전달했습니다.



A 씨는 경찰 조사에서 "아이가 잠을 자지 않고 칭얼거려 범행했다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다.



경찰은 B 군의 친부에 대해서도 참고인 신분으로 불러 방임 및 학대 방조 여부 등을 집중적으로 수사하고 있습니다.



또, 사안의 중대성을 고려해 오늘 중 A 씨에 대한 구속영장을 신청할 방침입니다.



(사진=연합뉴스)