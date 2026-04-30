호날두 970호 골…알나스르, 공식전 20연승

▲ 크리스티아누 호날두

'축구 스타' 크리스티아누 호날두가 개인 통산 970호 골을 터트리며 소속팀 알나스르(사우디아라비아)의 공식전 20연승 행진을 이끌었습니다.알나스르는 오늘(30일) 사우디아라비아 리야드의 알 아왈 파크에서 열린 알힐랄과 2025-2026 사우디 프로리그 30라운드 홈 경기에서 2대 0으로 이겼습니다.오늘 승리로 알나스르는 정규리그에서 16연승을 내달리며 승점 79를 쌓아 한 경기를 덜 치른 2위 알힐랄(승점 71)과 승점 차를 8로 벌리며 정규리그 종료까지 4경기를 남기고 우승을 향해 한 발짝 더 다가섰습니다.특히 알나스르는 정규리그 16연승과 더불어 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2(ACL2)에서 따낸 4연승을 합쳐 최근 공식전 20연승을 질주했습니다.알나스르는 정규리그 2위 알힐랄과 맞대결에서 전반 31분 터진 호날두의 선제골로 승기를 잡았습니다.호날두는 주앙 펠리스가 차올린 왼쪽 코너킥을 골지역 왼쪽 부근에서 번쩍 솟아올라 머리로 방향을 바꿔 알힐랄의 오른쪽 골대 상단에 볼을 꽂았습니다.이번 득점으로 사우디 프로리그 무대에서 이번 시즌 25호골을 작성한 호날두는 개인 통산 득점을 970골로 늘렸습니다.호날두는 프로 무대에서 827골, 포르투갈 대표팀에서 143골을 뽑아내 970골을 맛보며 1천 골까지 30골을 남겼습니다.알나스르는 후반 45분 킹슬리 코망의 추가 골이 이어지며 2대 0 승리를 따냈습니다.(사진=게티이미지)