경찰 황정민·사냥꾼 조인성, 강렬하다…'호프' 끝내주는 스틸 공개

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나홍진 감독의 신작 '호프'(HOPE)가 제79회 칸영화제 경쟁 부문 월드 프리미어를 앞두고 강렬한 몰입감을 자랑하는 스틸 6종을 공개했다.이번에 공개된 스틸은 영화 '호프'​의 미장센과 스타일을 엿보게 한다. 어두운 공간 속, 어떤 존재의 시선에 포착된 뿌연 유리창 밖 '범석'(황정민), 깊은 숲에서 총을 겨누고 있는 '성기'(조인성), 그리고 파괴된 마을에서 총을 든 '성애'(정호연)의 긴박한 순간을 포착한 스틸은 '호프'만의 독창적인 미장센과 차별화된 볼거리로 기대감을 높인다.'호프'​의 스틸은 호포항을 배경으로 믿기 어려운 현실을 마주한 각 인물들의 생생한 모습을 확인할 수 있다. 부서진 담벼락에 몸을 피한 채 총을 든 출장소장 '범석'과 비상 전화를 걸고 있는 마을 청년 '성기', 출동한 경찰차에서 놀란 표정으로 무언가를 보는 '성애'의 모습은 마을을 지키기 위해 사투를 벌이는 호포항 사람들로 변신한 황정민, 조인성, 정호연의 새로운 얼굴로 시선을 사로잡는다.'호프'​는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 '범석'이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기다.이 작품은 오는 5월 12일 개막하는 제79회 칸영화제 경쟁 부문에 진출해 그랑프리인 황금종려상을 노린다. 한국 영화가 칸영화제 경쟁 부문에 진출한 건 박찬욱 감독의 '헤어질 결심' 이후 4년 만이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)