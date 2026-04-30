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[현장영상] 식당서 '픽' 쓰러진 남성 "이제 제가 할게요" 시민들 릴레이 심폐소생술 하더니

작성 2026.04.30 15:45 조회수
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지난 17일 밤, 경기 시흥에 있는 한 식당에서 한 남성이 갑자기 의식을 잃고 바닥으로 쓰러졌습니다.

당시 식당은 손님으로 가득 차 있던 상황이었는데요. 그때, 쓰러진 남성을 본 다른 손님들이 지체할 새 없이 곧바로 쓰러진 남성에게 달려왔습니다.

그렇게 시작된 손님들의 5분 간의 릴레이 심폐소생술! 다행히 남성의 의식은 회복됐고, 곧바로 병원으로 옮겨져 당일에 건강히 퇴원했습니다.

서로 일면식이 전혀 없던 손님들이 손발을 맞춰 한 사람의 생명을 구했던 절체절명의 순간을 현장영상에 담았습니다.

(취재: 노대영 / 구성: 양현이 / 영상편집: 서병욱 / 디자인: 양혜민 / 제작: 모닝와이드 3부)
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