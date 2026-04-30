트럼프 "주독미군 감축 검토 중, 곧 결정"…주한미군 영향은?

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

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도널드 트럼프 미국 대통령이 독일 주둔 미군 감축을 검토 중이며 조만간 결정이 이뤄질 거라고 밝혔습니다.압박성 메시지에 그칠지 실제 감축 결정으로 이어질지 현재로선 불확실합니다.이란 전쟁에 협조하지 않은 동맹국을 상대로 여러 차례 보복 조치를 경고해 온 트럼프 행정부가 실제 주둔 미군 감축에 나설 경우 주한미군에도 여파가 있을지 관심이 집중됩니다.트럼프 대통령은 현지 시간 29일 SNS를 통해 "독일에 있는 병력의 감축 가능성을 살펴보고 있다"며 "조만간 결정이 내려질 것"이라고 밝혔습니다.감축이 검토되고 있는 병력 규모 등 구체적인 설명은 하지 않았습니다.트럼프의 성향상 독일에 대한 압박성 메시지로 활용할 수도 있지만 조만간 결정하겠다고 부연한 점으로 볼 때 실제로 실행에 나설 가능성도 배제할 수 없습니다.주독미군은 3만 6천 명 정도 규모로, 유럽 전체에는 8만 4천 명의 미군이 주둔하며 순환 배치되고 있습니다.주독미군 감축이 현실화한다면 이란 전쟁에서 독일이 적극 협조하지 않은 점을 문제 삼은 보복성 조치로 해석될 수 있습니다.특히 미국 전체가 이란에 굴욕을 당하고 있다면서 이란 전쟁이 쉽사리 끝나지 않을 것이라는 프리드리히 메르츠 독일 총리의 지난 27일 발언이 트럼프를 자극했을 가능성이 크다는 분석입니다.앞서 미 일간 월스트리트저널은 트럼프 행정부가 이란 전쟁에 협조하지 않았다고 판단되는 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국의 주둔미군을 협조한 회원국으로 옮기는 방안을 검토하고 있으며 유럽 미군기지 한 곳의 폐쇄 가능성도 살펴보고 있다고 보도했습니다.로이터통신도 유럽 주둔 미군 일부를 철군하는 방안이 논의되고 있다고 전했습니다.감축되는 병력이 다른 나토 회원국으로 이동할지, 미국 본토로 귀환할지는 알 수 없지만 어떤 경우에도 러시아와 전쟁 중인 우크라이나를 지원하고 있는 유럽의 안보 태세에 변수가 될 거라는 전망이 나옵니다.트럼프는 1기 행정부 시절인 2020년에도 주독미군의 1/3인 약 1만 2천 명을 감축해 미국과 유럽 내 다른 지역으로 재배치하는 계획을 발표했지만, 이듬해 조 바이든 행정부가 들어서면서 이 계획에 제동을 걸었습니다.미국은 트럼프 2기 출범 이후, 한미 동맹의 '현대화' 필요성을 강조하며 주한미군의 규모보다 역량이 중요하다는 입장을 여러 차례 피력해 와 이란전 발발 이전부터 주한미군의 규모와 구성에 변화가 있을 수 있다는 관측이 제기돼 왔습니다.트럼프는 이번 전쟁 과정에서도 미군이 대북 방어에 기여하고 있는데 한국은 이란 전쟁을 돕지 않았다고 공개적으로 불만을 표시했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)