동거하던 남성들에 수면제 먹여 금품 갈취한 20대 구속송치

▲ 경기 의정부경찰서

결혼정보업체 등에서 만난 남성들에게 수면제를 먹인 뒤 수천만 원을 빼앗은 20대 여성이 검찰에 넘겨졌습니다.경기 의정부경찰서는 오늘(30일) 강도상해와 마약류관리법 위반 혐의로 20대 여성 A 씨를 구속송치했다고 밝혔습니다.A 씨는 지난해 12월부터 올해 4월까지 수도권 일대에서 남성 4명에게 수면제를 먹여 재운 뒤 약 4천890만 원 상당의 금품을 빼앗은 혐의를 받습니다.A 씨는 결혼정보업체나 소개팅 앱, 지인 소개로 알게 된 30대 남성 B 씨 등 피해자들에게 접근해 한 달가량 동거하며 관계를 쌓은 뒤 우유 등 음료에 수면제를 탄 것으로 조사됐습니다.이후 피해자들이 잠든 사이 휴대전화 등을 이용해 돈을 자신의 계좌로 이체하거나 수백만 원 상당의 물품을 구매한 것으로 파악됐습니다.A 씨는 피해자들과 함께 생활하며 계좌 비밀번호 등을 알아낸 뒤, 잠든 피해자들의 지문을 이용해 휴대전화 잠금을 해제한 것으로 조사됐습니다.지난 23일 의정부시의 한 주택에서 B 씨가 잠에서 깬 뒤 112에 신고했으며, 출동한 경찰은 A 씨와 관련해 서울 양천구와 중랑구, 용산구에서도 비슷한 피해 신고가 접수된 사실을 확인하고 A 씨를 검거했습니다.경찰이 B 씨의 소변을 검사한 결과 벤조다이아제핀 계열로 추정되는 수면제 성분이 검출됐습니다.피해자들은 수면제를 먹게 된 경위를 제대로 기억하지 못하는 것으로 전해졌습니다.A 씨는 경찰 조사에서 "공황장애 증상으로 처방받은 수면제를 피해자들이 스스로 먹었다"는 취지로 혐의를 부인하다가, 경찰 추궁 끝에 "생활비가 필요해 범행했다"고 시인한 것으로 알려졌습니다.이 사건의 집중관서로 지정된 의정부경찰서는 A 씨의 휴대전화 등에 대한 디지털 포렌식을 통해 추가 피해자와 공범 여부 등을 확인하고 있습니다.(사진=연합뉴스)