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송도 세브란스병원에 추가 공사비 3천억 원 투입…"2028년까지 개원 못하면 토지 회수"

송인호 기자
작성 2026.04.30 09:51 조회수
송도 세브란스병원에 추가 공사비 3천억 원 투입…"2028년까지 개원 못하면 토지 회수"
▲ 송도 세브란스병원 조감도

자금 부족으로 개원 시기가 계속 미뤄지고 있는 인천 송도 세브란스병원에 추가 공사비 3천억 원이 투입됩니다.

송도 세브란스병원 건립 사업비는 자재비와 인건비 증가 등으로 당초 4천억 원에서 7천억 원대까지 오른 상태입니다.

인천경제자유구역청은 송도 세브란스병원 사업에 추가 공사비 3천억 원을 투입하기 위해 올 하반기 관계 기관 사이 변경 협약을 체결할 예정이라고 밝혔습니다.

추가 협의를 거쳐 변경안이 확정되면 인천시의회와 인천시 투자기획위원회의 승인을 받아야 합니다.

추가 공사비 3천억 원 가운데 1천억 원은 연세의료원이 부담하고 나머지 2천억 원은 인천시 산하기관을 최대 주주로 둔 송도국제화복합단지개발(SPC)이 연세대에 빌려주거나 개발 이익금 일부를 우선 사용하는 방식으로 확보할 예정입니다.

인천경제청은 오는 2028년 말까지 송도 세브란스병원이 개원하지 못하면 앞서 연세대 측이 조성원가에 매입한 송도 11공구 연세사이언스파크 부지를 회수할 예정입니다.

송도 세브란스병원은 송도 7공구 연세대 국제캠퍼스 내 8만 5천900㎡ 부지에 지하 3층∼지상 13층, 800병상 규모로 건립됩니다.

앞서 연세의료원은 인공지능(AI)과 빅데이터 등 첨단 기술을 접목해 최상의 의료서비스를 제공하는 정밀 의료병원을 구현하겠다고 밝힌 바 있습니다.

(사진=연세의료원 제공, 연합뉴스)
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