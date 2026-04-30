캐나다 경찰, FIFA 회장 '에스코트 요청' 거부

▲ 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장

국제축구연맹, FIFA 잔니 인판티노 회장에게 에스코트를 제공해 달라는 요청에 캐나다 밴쿠버 경찰이 퇴짜를 놨다고 AP통신이 보도했습니다.AP에 따르면 밴쿠버 경찰은 교통 신호를 무시하고 도로를 차단하는 형태의 공식 에스코트는 국가원수에게만 허용된다는 이유로 요청을 거부했습니다.도널드 채프먼 밴쿠버 경찰청 부청장은 "FIFA 임원진은 이런 에스코트를 받을 수 있는 국제 기준을 충족하지 못한다"고 설명했습니다.2026 북중미 월드컵 개막을 한 달여 앞두고 FIFA는 이번 주 밴쿠버에서 76차 FIFA 총회를 포함한 일련의 회의를 개최하고 있습니다.FIFA는 인판티노 회장에 대한 에스코트 요청을 한 적이 없다는 입장입니다.FIFA 대변인은 "인판티노 회장은 자신의 이동, 보안 문제와 관련한 어떤 요청에도 관여한 적이 없고, 그런 요청에 대해 인지하지도 못했다"면서 해당 요청은 2026 북중미 월드컵 조직위원회에서 한 것이라고 설명했습니다.북중미 월드컵은 현지 시각 6월 11일부터 7월 19일까지 열립니다.공동 개최국인 캐나다의 밴쿠버는 경기가 열리는 16개 도시 중 하나입니다.(사진=AP, 연합뉴스)