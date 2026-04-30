'8대 4' 미 연준 '워시 체제' 앞두고 내부 분열 표출

▲ 29일(현지시간) 연준 의장으로서 마지막 회견을 하고 있는 제롬 파월

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미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 29일(현지 시간) 통화정책 결정 회의체인 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 열어 기준금리를 동결했지만, 3명의 위원이 향후 금리 인하 기대를 차단하는 '소수 의견'을 냈다는 점에서 이번 결정은 '매파적(통화 긴축 선호) 동결'로 풀이됩니다.케빈 워시 차기 연준 의장 후보자가 다음 달부터 연준을 이끌 것으로 예상되는 가운데 더욱 극명화된 연준 위원 간 내부 이견은 미·이란 전쟁에 따른 고유가 충격과 맞물려 연준의 정책 불확실성을 키우는 요인이 될 전망입니다.이날 FOMC 결정에 앞서 시장 전문가들은 이란 전쟁에 따른 유가 급등과 경제 불확실성 확대를 반영해 연준이 기준금리를 현 3.50∼3.75%로 동결할 것이라는 데 이견이 없었습니다.JP모건체이스의 마이클 페롤리 수석 이코노미스트는 4월 FOMC를 앞두고 낸 정책 전망 리포트에서 연준이 올해 남은 기간 금리를 동결할 것으로 내다봤습니다.이어 내년 3분기 중 금리를 0.25%포인트 올릴 것이라며 다음번 정책 행보를 인하가 아닌 인상으로 예상했습니다.FOMC는 이날 금리 동결 후 정책결정문에서 "인플레이션은 최근 글로벌 에너지 가격 상승을 부분적으로 반영해 상승했다"면서도 "중동 상황이 경제 전망에 대한 높은 불확실성을 유발하고 있다"라고 평가했습니다.시장 참가자들은 위원 12명이 투표권을 행사한 이날 FOMC 회의에서 소수 의견이 4명이나 나왔다는 데 주목했습니다.로이터통신은 FOMC에서 4명의 소수 의견이 나온 것은 1992년 10월 이후 처음이라고 전했습니다.도널드 트럼프 미 대통령의 경제 책사 출신인 스티브 마이런 연준 이사는 앞선 회의 때와 마찬가지로 금리 동결에 반대하며 0.25%포인트 금리 인하를 주장했습니다.이와 별개로 올해 순회 투표권을 보유한 지역 연방준비은행(연은) 총재인 베스 해맥(클리블랜드), 닐 카시카리(미니애폴리스), 로리 로건(댈러스) 등 위원 3명은 이날 결정에서 금리 동결에는 찬성하면서도 현시점에서 정책결정문에 '완화 편향'(easing bias) 문구가 포함되는 것에 반대했습니다.FOMC는 이날 정책 결정문에서 "연방기금금리(기준금리) 목표 범위에 대한 추가 조정의 정도와 시기를 고려하는 데 있어 위원회는 입수되는 지표와 변화하는 경제 전망, (물가·고용) 위험의 균형을 면밀하게 평가할 것"이라고 기술했습니다.연준은 지난 2024년 9월 금리 인하 사이클을 개시한 이후 이날 회의까지 정책결정문에 '추가 조정'(additional adjustments)이라는 표현을 관용적으로 사용해 온 바 있습니다.해맥 위원 등 3명은 에너지 가격 급등 여파로 다음 번 정책 행보가 금리 인상이 될 가능성을 배제할 수 없는 상황에서 '금리 인하' 정책 신호를 뜻하는 관용어를 그대로 유지하는 것은 부적절하다고 반대 의견을 표한 것으로 풀이됩니다.파월 의장은 논란이 된 표현이 향후 변경될 수 있음을 시사했습니다.파월 의장은 이날 회견에서 "향후 30일, 60일 동안 일어나는 일들, 심지어 다음 (6월) 회의 전까지도 그 표현을 둘러싼 배경 상황을 크게 바꿀 수 있다"고 말했습니다.그는 미래 회의에 대해 예단하고 싶지 않다면서도 "특정 시점에서 변화가 이뤄질 수 있으며 그 변화는 이르면 다음번 회의가 될 수도 있다"라고 덧붙였습니다.한편 지역 연은 총재 3명의 이날 소수의견은 내달 워시 체제 출범을 앞두고 연준 내부의 시각 차가 극명하게 나뉘어 있는 현실을 드러낸다는 평가가 나옵니다.노스웨스턴 뮤추얼의 브렌트 슈트 최고투자책임자(CIO)는 이날 소수의견 표출에 대해 CNBC에 "연준 변화에 집중하는 새 의장이 취임하는 향후 몇 달간 이와 유사한 상황이 더 많이 발생할 가능성을 부각한다"며 "나아가 단기적인 경제 전망이 매우 불확실한 상황에 놓은 현실을 반영하는 것"이라고 말했습니다.이날 FOMC 결과 발표를 앞두고 미 연방 상원 은행위원회는 워시 후보에 대한 인준안을 의결했습니다.인준을 가로막았던 상임위 표결 불확실성이 걷히면서 워시 후보자는 상원 전체회의 인준 표결을 거쳐 다음 달 15일 제롬 파월 현 연준 의장의 임기가 끝난 뒤 무난하게 취임할 것으로 전망됩니다.파월 의장은 이날 회견에서 "오늘 회견은 의장으로서 여는 마지막 회견이 될 것"이라며 "워시 인준안의 상원 은행위 통과를 축하한다"고 말했습니다.다만, 그는 5월 15일 연준 의장 임기 종료 후에도 연준 이사 직위를 유지할 것이라고 밝혔습니다.파월의 의장직 임기와 별개인 연준 이사직 임기는 2028년 1월까지입니다.한편 시장 참가자들은 이날 연준 결정과 파월 의장의 회견 내용을 매파적(통화 긴축 선호)으로 해석했습니다.시카고상업거래소(CME)의 페드워치에 따르면 금리 선물시장은 오는 12월까지 연준이 기준금리를 0.25%포인트 이상 올릴 확률을 약 12%로 반영했습니다.하루 전만 해도 이 확률은 0%였습니다.시장 참가자들은 연내 금리 인하 기대를 거두면서 연준이 연내 금리를 동결할 확률은 하루 전 80%에서 이날 85%로 상향됐습니다.채권 금리는 고유가 장기화 우려와 연준의 매파적 정책 입장 기대에 상승(채권 가격 하락)했습니다.전자거래 플랫폼 트레이드웹에 따르면 10년 만기 미 국채 수익률은 뉴욕증시 마감 무렵 4.42%로 전장 대비 6bp(1bp=0.01%포인트) 올라 3월 말 이후 한 달 만에 가장 높은 수준을 나타냈습니다.(사진=게티이미지)