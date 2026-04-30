WSJ "사우디 국부펀드, LIV골프 자금 지원 중단"

▲ LIV 골프 경기 모습.

미국 월스트리트저널이 사우디아라비아 국부펀드(PIF)가 LIV골프에서 철수한다고 보도했습니다.이 신문은 정통한 소식통을 인용해 LIV골프가 PIF의 자금 지원 중단 사실을 선수들과 직원들에게 현지시간 30일까지 알릴 것이라고 전했습니다.사우디아라비아의 후원을 받아 2021년 출범한 LIV골프는 세계 톱랭커들을 영입해 미국프로골프(PGA) 투어와 다른 경기 방식으로 관심을 끌었습니다.초반에는 전통적인 72홀 경기 방식이 아닌 54홀 3라운드 경기를 하기도 했으며, 반바지 착용을 허용하며 골프의 격식을 파기했습니다.하지만 리그 출범 4년 동안 약 50억 달러, 우리 돈 약 7조 4,000억 원의 비용을 쏟아부었지만 적은 관중수, 저조한 TV시청률로 어려움을 겪었습니다.블룸버그통신 등은 월스트리트저널의 기사와 관련해 LIV골프에 문의했으나 아직 답변을 주지 않았다고 전했습니다.블룸버그 통신은 사우디아라비아가 현재 벌어지는 이란 전쟁의 여파로 타격을 입자 스포츠 투자를 수익이 나는 다른 분야로 전환할 것이라고 전망했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)