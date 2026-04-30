뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"어무이·행님 품으로"…"말 바꾸며 거짓말"

손형안 기자
작성 2026.04.30 06:58 조회수
PIP 닫기
<앵커>

부산 북갑 국회의원 재보선 출마를 위해 민주당에 입당한 하정우 전 청와대 AI수석이 고향인 부산의 품으로 가겠다는 포부를 밝혔습니다. 무소속 출마를 선언한 한동훈 전 대표와는 공개 설전을 벌이기도 했습니다.

손형안 기자입니다.

<기자>

어제(29일) 오전 민주당 인재영입식에 참석한 하정우 전 청와대 AI미래기획수석.

부산 북갑 국회의원 보궐선거 전략공천이 사실상 확정된 하 전 수석은 서울말 대신 진한 억양의 부산 사투리를 썼습니다.

[하정우/전 청와대 AI미래기획수석 : 어무이, 누나, 행님, 그리고 친구들이 있는 따뜻한 품으로 돌아가서 내 고향 부산 발전, 반드시 이루겠습니다.]

행사 직후 부산으로 간 하 전 수석은 북구에 있는 구포시장을 찾았습니다.

북갑 무소속 출마를 이미 선언한 한동훈 전 국민의힘 대표도 같은 시장을 방문하면서 두 사람이 조우하기도 했습니다.

두 사람은 악수와 함께 건설적으로 경쟁하자, 건강 잘 챙기라는 등 서로에게 덕담을 건넸습니다.

하지만 앞서 두 사람은 SNS에서는 창과 방패로 맞섰습니다.

한 전 대표는 대통령이 출마하지 말라고 하면 청와대에 남겠다던 하 전 수석의 출마는 대통령의 선거 개입이라고 거듭 비판했는데,

[한동훈/전 국민의힘 대표 (TV조선 유튜브 '류병수의 강펀치') : 본인 스스로가 선택지가 없다고 그랬어요. 그럼 선택지의 요소는 대통령의 뜻뿐이에요.]

하 전 수석은 "제가 설득한 거니 (대통령의) 선거 개입이 될 수 없다"며 "억지 논리에 일희일비할 필요 없다"고 응수했습니다.

국민의힘에서 북갑 공천을 받기를 기대하는 박민식 전 국가보훈부 장관은 하 전 수석을 겨냥해 "국정을 내팽개쳤다"고 비판했는데, 어제는 지역봉사 활동에 힘썼습니다.

(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 이승진, 디자인 : 이예솔)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
손형안 기자 사진
손형안 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지