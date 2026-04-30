[날씨] 늦은 오후부터 남부 비…서울 한낮 23도

어느덧 4월의 마지막 날인 오늘(30일)은 남부지방을 중심으로 비가 내리겠습니다.



오늘 아침까지 남해안에 오후까지 제주에 5mm 안팎의 비가 내리겠고요.



늦은 오후부터 내일 아침 사이 충북 남부와 호남 동부, 경상권에는 5~10mm의 비가, 울릉도와 독도에는 10~30mm의 비가 내리겠습니다.



비가 내리면서 충북과 경북 지역의 건조 특보는 일부 해제될 수 있겠는데요.



비가 내리지 않는 서울과 그 밖의 충청권은 대기가 건조해 계속해서 화재 예방에 힘써주셔야겠습니다.



오늘 중부는 대체로 맑다가 늦은 오후부터 차차 흐려지겠습니다.



한편 오늘 전국의 대기질 좋음에서 보통 수준을 보이겠습니다.



오늘도 일교차는 크게 벌어지겠습니다.



현재 기온 서울이 11.1도, 대전 9.2도로 어제 아침보다 기온이 다소 높게 시작하고요.



한낮에 서울이 23도, 대전 22도로 어제와 비슷하겠습니다.



노동절인 내일은 오전에 서쪽 지역부터 차차 맑은 하늘 드러나겠고 일요일에는 전국에 비가 내릴 전망입니다.



(박세림 기상캐스터)