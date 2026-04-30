1. "이란, 북한 방식 핵전략"…"수개월 해상 봉쇄도"



미국 국방장관이 이란이 북한식 핵전략을 쓰고 있다면서 군사 작전이 꼭 필요했다고 말했습니다. 트럼프 대통령은 필요할 경우 이란에 대한 해상봉쇄를 몇 개월 더 연장하는 방안도 논의한 것으로 전해졌습니다.



2. '체포 방해' 윤 2심 징역 7년…"책임 회피"



체포 방해 혐의 등으로 기소된 윤석열 전 대통령이 항소심에서 징역 7년을 선고받았습니다. 1심에서 무죄였던 혐의 일부가 유죄로 뒤집히면서 형량이 2년 늘어났습니다.



3. "친동생이 경영 참여"…쿠팡 '총수'에 김범석 지정



공정위가 쿠팡의 동일인, 총수로 김범석 의장을 지정했습니다. 김 의장의 친동생이 경영에 참여했기 때문이라는 게 공정위 설명인데, 쿠팡은 공정위를 상대로 행정 소송을 예고했습니다.



4. '미니 총선' 급으로 커졌다…14곳 재보궐 선거 실시



6월 지방선거와 함께 열리는 국회의원 재보궐 선거가 전국 14곳에서 치러집니다. 14개 지역구 가운데 13곳은 민주당이, 1곳은 국민의힘이 지난 총선에서 이겼던 지역구입니다.