미 연준, 중동전쟁발 인플레 우려에 '매파적 동결'

▲ 29일(현지시간) 기자회견하는 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장

미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 현지시간 29일 통화정책 결정 회의체인 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 열어 기준금리를 동결했지만, 3명의 위원이 향후 금리 인하 기대를 차단하는 '소수 의견'을 냈다는 점에서 이번 결정은 '매파적(통화긴축 선호) 동결'로 풀이됩니다.케빈 워시 차기 연준 의장 후보자가 다음 달부터 연준을 이끌 것으로 예상되는 가운데 연준의 리더십 변화와 위원 간 시각차는 미·이란 전쟁에 따른 경제 불확실성과 맞물려 연준의 정책 불확실성을 키우는 요인이 될 전망입니다.이날 FOMC 결정에 앞서 시장 전문가들은 이란 전쟁에 따른 유가 급등과 경제 불확실성 확대를 반영해 연준이 기준금리를 현 3.50∼3.75%로 동결할 것이라는 데 이견이 없었습니다.JP모건체이스의 마이클 페롤리 수석 이코노미스트는 4월 FOMC를 앞두고 낸 정책 전망 리포트에서 연준이 올해 남은 기간 금리를 동결할 것으로 내다봤습니다.이어 내년 3분기 중 금리를 0.25%포인트 올릴 것이라며 다음번 정책 행보를 인하가 아닌 인상으로 예상했습니다.인플레이션이 높게 유지되고 향후 더 높아질 위험이 있는 점은 금리 인하를 막는 요인으로, 고용시장이 불안해질 우려는 금리 인상을 주저하게 만드는 요인으로 각각 작용하면서 두 요인이 상반되는 방향으로 작용하고 있다는 게 그의 설명입니다.미·이란 전쟁에 따른 유가 급등이 미국 경제에 어떤 영향을 미칠지 여전히 불확실하다는 점도 정책 변화를 주저하게 만드는 요인으로 꼽힙니다.옥스퍼드 이코노믹스의 낸시 반덴 후텐 수석 이코노미스트는 4월 FOMC 전망에 관한 투자자 노트에서 금리 동결을 예상하며 "이번 전쟁이 얼마나 오래 지속될지, 전쟁이 끝난 후 원유 생산이 정상적인 수준으로 회복되고 가격이 하락하는 데 얼마나 걸릴지에 대한 불확실성 때문에 인플레이션 예측이 어렵다"고 진단했습니다.전쟁 후 상황을 반영한 3월 미국의 소비자물가지수(CPI)는 휘발유 가격 상승 여파로 전월 대비 0.9% 급등해 2022년 이후 최대 월간 상승 폭을 기록했지만, 에너지 및 식품 가격을 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.2% 오르는 데 그쳐 비교적 양호한 상승률을 보인 바 있습니다.FOMC 구성원 중 비둘기파(통화완화 선호)로 평가받는 크리스토퍼 월러 연준 이사는 최근 공개 행사에서 "호르무즈 해협이 열리고 무역 흐름이 어느 정도 정상으로 돌아온다면 최근 높아진 에너지 가격이 인플레이션에 미치는 영향은 무시할 수 있다"라고 평가하기도 했습니다.FOMC는 이날 금리 동결 후 정책결정문에서 "인플레이션은 최근 글로벌 에너지 가격 상승을 부분적으로 반영해 상승했다"면서도 "중동 상황이 경제 전망에 대한 높은 불확실성을 유발하고 있다"라고 평가했습니다.(사진=게티이미지)