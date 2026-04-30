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카메라 앞 기타 치며 삭발…"1천억 모았다" 기적의 '라방'

심우섭 기자
작성 2026.04.30 08:19 조회수
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최근 사람들의 관심을 끌기 위한 자극적인 인터넷 방송이 늘어나 논란을 사고 있는데요.

하지만 여기 세상에서 가장 '착한' 생중계 방송이 있습니다.

카메라 앞에서 기타를 치는 동안 삭발이라니, 시작부터 예사롭지 않죠.

사실은 폴란드의 한 인플루언서가 암 환자들을 응원하기 위해 마련한 인터넷 생중계 방송입니다.

이 방송은 바르샤바의 한 아파트에서 시작돼 무려 9일 동안 쉬지 않고 이어졌는데요.

바르셀로나 공격수를 비롯한 유명 인사들도 참여해 한때 동시 시청자가 140만 명을 넘어설 정도로 폭발적인 관심을 모았고, 우리 돈 약 1천억 원 넘는 기부금을 모으는 데 성공했습니다.

기존 생방송 기부 기록의 3배 훌쩍 뛰어넘는 역대 최고액인데요.

9일 동안 꺼지지 않은 방송이 기적 같은 기록을 만들어냈는데, 모금된 금액은 모두 소아암 환자를 돕는 재단에 전달될 예정입니다.

(화면출처 : X @Dexerto, @FearedBuck, @VictorKvert2008, @WojtekK ardys, @Awk20000)
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