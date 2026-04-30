[단독] 숨질 줄 몰랐다더니…"죽이겠단 생각으로 때려"

<앵커>



고 김창민 감독 폭행 사망 사건의 피의자들이 사건 이후 나눈 통화 녹음을 검찰이 확보한 것으로 확인됐습니다. 당시 김 감독을 죽이겠다는 생각으로 마구 때렸다는 내용인데, 검찰이 청구한 구속영장 청구서의 주요 근거가 됐습니다.



조민기 기자가 취재했습니다.



<기자>



지난해 10월 20일 새벽, 발달장애 아들과 식당을 찾았던 고 김창민 감독은 옆자리 일행과 소음 문제로 다투다 폭행을 당해 숨졌습니다.



당시 여러 명이 바닥에 쓰러진 김 감독을 질질 끌고 가고, 목을 조르는 등의 장면이 CCTV에 포착됐지만, 피의자들은 "3차례 때렸을 뿐"이라고 주장해 왔습니다.



[이 모 씨/고 김창민 감독 사건 피의자 : 폭행은 정말 거짓말 안 하고요. 3대를 때렸어요. 의식이 있었다니까요.]



하지만 검찰은 사건 이후 피의자 2명이 나눈 통화 녹음 파일에서 당시 "죽이겠다는 생각으로 무차별 폭행했다"는 내용의 대화 녹취를 확보한 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.



의식을 잃거나 숨질 줄 몰랐다는 기존 진술과 정면으로 배치되는 내용입니다.



검찰은 이 통화 녹취를 근거로 피의자들이 김 감독의 사망 가능성을 예견할 수 있었던 것으로 보고 최근 구속영장을 다시 청구했습니다.



'반복적이고 강한 외력에 의한 뇌 손상으로 사망했다', '이는 생명에 직접적 위험을 초래할 수준'이라는 의학적 소견도 구속영장 청구서에 담긴 것으로 파악됐습니다.



피의자들에게는 기존 상해치사 혐의에 더해 장애인복지법 위반 혐의도 추가됐는데, 당시 아버지 폭행을 목격한 김 감독 아들이 귀를 막고 소리를 지르는 등 정서적 학대 행위 피해를 봤다고 본 것입니다.



[고 김창민 감독 유족 : (아이가) 지금은 불안증 같은 게 있어서 수면 도움 되는 약을 좀 받아서 먹고 있거든요. (사건 뒤) 많이 심해졌어요. 폭력성도 있고.]



피의자들에 대한 구속영장 심사는 다음 달 4일에 열립니다.



검찰이 전담팀을 꾸려 보완 수사에 나선 이후 여러 증거와 새로운 정황이 포착된 만큼, 경찰 초동 수사에 대한 비판도 커지고 있습니다.



(영상편집 : 김윤성, 디자인 : 최진회)