주뉴욕총영사에 김상호 전 하남시장…민주당 보좌관 출신

▲ 김상호 전 하남시장

외교부는 주뉴욕총영사에 김상호 전 하남시장을 임명했다고 밝혔습니다.김 전 시장은 2008년 안규백 의원 보좌관, 2012년 우상호 의원 보좌관을 지냈고 더불어민주당 당직자로도 근무했습니다.2018년 민주당 소속으로 경기 하남시장에 당선됐다.당시 경기도지사에 출마한 이재명 대통령과 함께 선거운동을 하기도 했습니다.뉴욕에는 앞서 이 대통령 사법연수원 동기인 차지훈 변호사가 주유엔대사로 부임한 바 있어 뉴욕의 주요 공관장 직위가 모두 특임으로 채워졌습니다.특임은 직업 외교관이 아닌 정치인이나 고위 공직자, 학자 등 여러 분야의 인사들을 공관장으로 임명하는 것으로 다양한 인재를 활용한다는 긍정적인 취지가 있지만, 관련 경험이 전무한 인사를 임명하는 경우 보은 인사라는 비판도 제기됩니다.지난해 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 고위관리회의(SOM) 의장으로 APEC 실무를 도맡았던 윤성미 전 의장은 스위스 제네바에서 다자외교를 전담하는 주제네바대사로 임명됐습니다.(사진=하남시 제공, 연합뉴스)