일본 지자체서도 쓰레기 종량제 봉투 품귀…"경매 사이트에 올라"

▲ 쓰레기 봉투

일본에서도 지정 쓰레기 봉투(종량제 봉투)를 의무화한 일부 지역에서 사재기에 의한 품귀 현상 등이 발생하며 지자체들이 대응에 나섰습니다.NHK와 후지뉴스네트워크(FNN) 등 현지 언론에 따르면 수도권인 지바현의 이치하라시는 29일 가연성 쓰레기에 대한 지정 쓰레기 봉투 사용 의무를 잠정 중단했습니다.대신 내달 30일까지는 폴리에틸렌(PE) 소재의 지정 쓰레기 봉투가 아니어도 투명한 비닐 봉투면 쓰레기 봉투로 사용할 수 있도록 허용하는 잠정 조치를 개시했습니다.시 지정 쓰레기 봉투의 품절 현상이 지속되고 있는 데 따른 것입니다.지난 27일까지 '구입 불가'를 호소하며 이치하라시에 접수된 민원은 60건을 넘었습니다.이 지자체 관계자는 "공급 업체는 예년과 같은 수준의 수량을 공급할 수 있다고 하지만 지정 쓰레기 봉투가 경매 사이트에 오른 사례가 확인되는 등 상황이 개선되지 않고 있다"며 "불안해하는 시민들 사이에서 사재기 현상이 발생해 품절되는 상황"이라고 전했습니다.이바라키현 류가사키시는 오는 6월 말까지 지정 쓰레기 봉투가 대신 일반 투명 비닐 봉투를 사용할 수 있도록 했습니다.