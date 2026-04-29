그린란드 빙상 무섭게 녹는다…작년 알프스 얼음 1.5배 사라져

▲ 그린란드 수도 누크의 해안가

지구 해수면 상승의 주요 원인으로 꼽히는 그린란드 빙상의 해빙이 무서운 속도로 진행되고 있는 것으로 나타났습니다.현지시간 29일 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)에 따르면, 유럽연합(EU) 기후감시 기구인 코페르니쿠스 기후변화연구소는 연례 '기후 현황' 보고서에서 유럽의 온난화 속도가 전 세계 평균보다 2배 빠르게 진행되고 있는 가운데, 그린란드와 유럽의 해빙이 가속화할 것이라고 경고했습니다.보고서는 1990년대 중반 이후 유럽의 기온은 전 세계보다 2배가량 빠른 10년마다 0.56도씩 상승해왔다고 지적하며, 이와 맞물려 유럽 대륙의 빙하도 급속히 녹고 있다고 분석했습니다.보고서는 유럽에서의 빙하 소실 현상은 그린란드, 아이슬란드, 스발바르 군도에서 특히 두드러졌다며, 그린란드를 덮고 있는 빙상의 경우 작년 8월까지 1년 동안 약 1천390억t의 얼음을 잃었다고 밝혔습니다.이같은 양은 유럽 여러 나라에 걸쳐 있는 알프스산맥 모든 빙하에 저장된 얼음의 약 1.5배에 해당하는 것입니다.사만다 버게스 코페르니쿠스 연구소 부국장은 "매시간 올림픽을 치를 수 있는 규격의 수영장 100개의 물이 사라지는 셈"이라고 설명했습니다.과학자들에 따르면, 남극 빙상에 이어 세계 2번째 규모이자 북반구 최대인 그린란드 빙상은 지구 해수면을 7ｍ 이상 끌어올릴 수 있는 담수가 포함돼 있으며, 작년에 융해된 그린란드 빙하는 전 세계 평균 해수면을 약 0.4㎜ 상승시킨 것으로 관측됩니다.유럽의 가속 온난화 속에 북극 지역은 해빙에 따른 '알베도 효과'(눈과 얼음이 햇빛을 반사해 기온을 낮추는 것) 감소로 인해 더 빠른 속도로 온난화되고 있다고 과학자들은 설명했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)