일본 지자체서도 쓰레기 종량제 봉투 품귀…"경매 사이트에 올라"

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다. (쓰레기 봉투)

일본에서도 지정 쓰레기 봉투(종량제 봉투)를 의무화한 일부 지역에서 사재기에 의한 품귀 현상이 발생하고 있습니다.NHK와 후지뉴스네트워크(FNN) 등 현지 언론에 따르면 수도권인 지바현의 이치하라시는 29일 가연성 쓰레기에 대한 지정 쓰레기 봉투 사용 의무를 잠정 중단했습니다.대신 다음 달 30일까지는 폴리에틸렌(PE) 소재의 지정 쓰레기 봉투가 아니어도 투명한 비닐 봉투면 쓰레기 봉투로 사용할 수 있도록 잠정 허용하기로 했습니다.시 지정 쓰레기 봉투의 품귀 현상이 나타나고 있기 때문입니다.지난 27일까지 '구입 불가'를 호소하며 이치하라시에 접수된 민원은 60건을 넘었습니다.이 지자체 관계자는 "공급 업체는 예년과 같은 수준의 수량을 공급할 수 있다고 하지만 지정 쓰레기 봉투가 경매 사이트에 오른 사례가 확인되는 등 상황이 개선되지 않고 있다"며 "불안해하는 시민들 사이에서 사재기 현상이 발생해 동나는 상황"이라고 전했습니다.이바라키현 류가사키시는 오는 6월 말까지 지정 쓰레기 봉투 대신 일반 투명 비닐 봉투를 사용할 수 있도록 했습니다.오키나와현 요나바루조는 지정 쓰레기 봉투 문구 인쇄 때 사용되는 시너 공급난 때문에 다음 달 1일부터 문구를 찍지 않은 상태로 봉투를 공급해 색깔로만 쓰레기 종류를 분류해 버리도록 했습니다.아직 일본에서는 쓰레기 봉투 공급 문제가 한국만큼 주목받고 있지 않지만 지정 봉투를 채택한 일부 지자체에서는 유사한 문제가 발생하고 있는 것입니다.일본은 지정 쓰레기 봉투가 광범위하게 의무화돼 있지 않습니다.도쿄 23구의 경우도 쓰레기 종류별로 분리 배출은 하지만 지정 쓰레기 봉투는 없습니다.