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트럼프 "이란, 정신 못 차려…비핵 협정 체결 방법도 모른다"

김민표 기자
작성 2026.04.29 19:02 조회수
트럼프 "이란, 정신 못 차려…비핵 협정 체결 방법도 모른다"
▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) "이란이 정신을 차리지 못하고 있다. 빨리 상황 파악을 하는 게 좋을 것"이라며 종전 협상에 나서라고 압박했습니다.

트럼프 대통령은 이날 새벽 4시쯤 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 올린 게시글을 통해 이같이 말하고 "그들(이란)은 비핵 협정을 체결하는 방법도 모른다"고 비판했습니다.

트럼프 대통령은 게시글 아래 '더 이상 착한 남자는 없다'는 제목이 달린 자신의 사진을 함께 올렸습니다.

사진 속 트럼프 대통령은 폭격이 일어나는 곳을 배경으로 선글라스를 낀 채 총기를 메고 있습니다.

미국은 중동 전쟁 발발 두 달을 넘겼지만 호르무즈 해협 봉쇄와 이란 비핵화 문제 등을 두고 이란과 접점을 찾지 못하며 종전 협상이 교착 상태에 빠졌습니다.

월스트리트저널(WSJ)은 28일 트럼프 대통령이 이란의 핵 포기를 받아내기 위해 보좌진에게 이란 해상 봉쇄 장기전을 준비하라고 지시했다고 보도하기도 했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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