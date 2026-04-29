"어무이·행님" 부산 향한 하정우…한동훈과 SNS 설전

<앵커>



부산 북갑 국회의원 재보선 출마를 위해 오늘(29일) 민주당에 입당한 하정우 전 청와대 AI 수석이, 고향 품으로 가겠다며 곧바로 부산으로 향했습니다. 무소속 출마를 선언한 한동훈 전 대표와 공개 설전을 벌이기도 했는데, 두 사람은 오늘 부산 구포시장에서 마주쳤습니다.



손형안 기자가 보도합니다.



<기자>



오늘 오전 민주당 인재영입식에 참석한 하정우 전 청와대 AI미래기획수석.



부산 북갑 국회의원 보궐선거 전략공천이 사실상 확정된 하 전 수석은 서울말 대신 진한 억양의 부산 사투리를 썼습니다.



[하정우/전 청와대 AI미래기획수석 : 어무이, 누나, 행님, 그리고 친구들이 있는 따뜻한 품으로 돌아가서 내 고향 부산 발전, 반드시 이루겠습니다.]



행사 직후 부산으로 간 하 전 수석은 북구에 있는 구포시장을 찾았습니다.



북갑 무소속 출마를 이미 선언한 한동훈 전 국민의힘 대표도 오늘 오후 같은 시장을 방문하면서 두 사람이 조우하기도 했습니다.



두 사람은 악수와 함께 건설적으로 경쟁하자, 건강 잘 챙기라는 등 서로에게 덕담을 건넸습니다.



하지만 앞서 두 사람은 SNS에선 창과 방패로 맞섰습니다.



한 전 대표는 대통령이 출마하지 말라고 하면 청와대에 남겠다던 하 전 수석의 출마는 대통령의 선거 개입이라고 거듭 비판했는데,



[한동훈/전 국민의힘 대표 (TV조선 유튜브 '류병수의 강펀치') : 본인 스스로가 선택지가 없다고 그랬어요. 그럼 선택지의 요소는 대통령의 뜻뿐이에요.]



하 전 수석은 "제가 설득한 거니 (대통령의) 선거 개입이 될 수 없다"며 "억지 논리에 일희일비할 필요 없다"고 응수했습니다.



국민의힘에서 북갑 공천을 받길 기대하는 박민식 전 국가보훈부 장관은 어젠 하 전 수석을 겨냥해 "국정을 내팽개쳤다"고 비판했는데, 오늘은 지역봉사 활동에 힘썼습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 남일, 디자인 : 이예솔)