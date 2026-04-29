방미통위, TBS 조건부 재허가…상업광고 '이례적' 허용

▲ TBS 교통방송

방송미디어통신위원회는 TBS 교통방송을 비롯한 주요 라디오 방송에 대해 조건부 재허가를 승인했습니다.특히, TBS에는 재허가를 의결하며 경영난 등 상황 변화를 고려해 상업광고를 허용하기로 했습니다.방미통위는 오늘(29일) 제5차 전체회의를 개최하고 한국방송공사(KBS) 14개, MBC경남 2개, TBS 1개 등 17개 라디오 방송국에 대해 허가 유효기간 3년의 조건부 재허가를 의결했습니다.이들 방송국은 앞선 심사에서 기준 점수에 미달해 청문을 거쳤으며, 공공성·지역성 강화와 제작 투자 확대 등 개선계획 이행을 조건으로 재허가를 받았습니다.특히 TBS에 대해서는 청문 절차 과정에서 서울시 출연기관 지정 해제 이후 재정 여건이 악화된 점 등을 고려해 옛 방송통신위원회가 불허했던 상업광고를 허용하자는 의견이 나왔고, 오늘 회의에서는 대체적으로 이를 받아들이는 쪽으로 의견이 모였습니다.방미통위는 다만, 향후 공적 지원 확대 등 경영 여건이 바뀔 경우 광고 허용 여부를 재검토할 수 있다고 단서를 달았습니다.위원들 사이에서는 상업광고 허용이 특혜인지 여부를 두고 논쟁도 있었는데, 다수는 "비상 경영 상황에서 정상화를 위한 불가피한 조치"라는 데 의견을 모았습니다.동시에 방송 공정성 확보를 위한 자체 심의 강화와 경영개선 계획 이행을 엄격히 점검해야 한다는 지적도 나왔습니다.(사진=연합뉴스)