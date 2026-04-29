이란 경제 고통 격화…미국 봉쇄에 실업자 100만·살인 물가

언제 끝날지 모르는 전쟁과 장기화하는 경제 봉쇄로 이란 경제가 구렁텅이로 빠지고 있다는 진단이 나왔습니다.



현지 시간 28일 월스트리트저널 보도에 따르면 이란에서 이번 전쟁으로 일자리를 잃은 사람은 약 100만 명에 달하며 추가로 100만 명이 전쟁의 간접 영향으로 실업자인 상태입니다.



이란 고용인구가 2천500만 명임을 감안하면 엄청난 규모입니다.



물가는 천정부지로 올라 4월 중순 기준 연간 인플레이션율은 전년 동기 대비 67%에 달했습니다.



그간 이란은 수많은 식품과 의약품, 원자재를 호르무즈 해협을 통해 수입했는데 전쟁으로 각종 물품 수입이 막혔습니다.



아울러 각종 제조업체와 소매업자들이 영업을 중단하며 이란 국민들은 생필품조차 구하기 어려운 처지에 놓였습니다.



대표적 수입 식품 중 하나인 적색육 소비자 가격은 1파운드당 3.6달러(약 5천300원)까지 치솟았는데, 한달 최저 임금이 130달러인 이란 국민에게는 감당하기 어려운 수준입니다.



전쟁 피해 복구 비용도 향후 이란 경제의 발목을 붙잡는 요소가 될 것으로 전망됐습니다.



미국과 이스라엘의 공습으로 파괴된 도로, 항구, 주거 시설 피해 규모는 아직 제대로 된 추산조차 어렵습니다.



이란 국영 매체들은 전후 재건 비용이 약 2천700억 달러에 이를 수 있다고 보도하고 있습니다.



이란의 지난해 국내총생산(GDP)이 3천410억 달러였던 것을 감안하면 자체적으로 감당하기 어려운 금액이란 평가가 나옵니다.



미국의 호르무즈 해협 역봉쇄 속에 이란은 대체 무역로 확보에도 사활을 걸고 있습니다.



선박추적 데이터업체 케이플러(Kpler) 자료를 보면, 미국의 해상봉쇄가 시작된 후 러시아, 카자흐스탄, 투르크메스탄에서 출발한 최소 11척의 선박이 이란 북부 카스피해 항구에 도착했습니다.



이 선박들에는 곡물, 옥수수, 해바라기유 등이 선적됐습니다.



전문가들은 전쟁 이전부터 시작된 이란의 경제 붕괴가 전쟁으로 걷잡을 수 없이 심각해진 만큼 이런 상황이 다시 정권 불안의 요소로 작동할 가능성이 있다고 내다봤습니다.



(사진=연합뉴스)