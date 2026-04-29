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송도 세브란스병원 2028년까지 개원 못하면 토지 회수"

유영규 기자
작성 2026.04.29 16:33 조회수
송도 세브란스병원 2028년까지 개원 못하면 토지 회수"
▲ 송도 세브란스병원 조감도

사업비 부족으로 개원 시기가 계속 미뤄지고 있는 인천 송도 세브란스병원에 추가 공사비 3천억 원이 투입됩니다.

인천경제자유구역청은 송도 세브란스병원 사업에 추가 공사비 3천억 원을 투입하기 위해 올해 하반기 관계기관 간 변경 협약을 체결할 예정이라고 오늘(29일) 밝혔습니다.

800병상 규모 송도 세브란스병원 건립 사업비는 자재비와 인건비 증가 등으로 당초 4천억 원에서 7천억 원대까지 상승한 상태입니다.

박성진 인천경제청 투자유치본부장은 오늘 기자간담회에서 "변경 협약서의 큰 그림은 정해졌고 추가 협의를 거쳐 변경안이 확정되면 인천시의회와 인천시 투자기획위원회의 승인을 받을 예정"이라고 말했습니다.

변경 협약 계획에 따르면 추가 투입 공사비 3천억 원 중 1천억 원은 연세의료원이 자체 부담합니다.

나머지 2천억 원은 인천시 산하기관들을 최대주주로 둔 SPC(송도국제화복합단지개발)가 연세대에 빌려주거나 개발 이익금 일부를 우선 사용하는 방식으로 확보할 예정입니다.

인천경제청은 2028년 말까지 송도 세브란스병원이 개원하지 못하면 앞서 연세대 측이 조성원가에 매입한 송도 11공구 연세사이언스파크 부지를 회수할 예정입니다.

박 본부장은 "기존 협약에도 2028년 말까지 개원을 못 하면 5만 평 규모인 해당 부지를 다시 회수할 수 있게 돼 있다"며 "(연세대 측이) 조성원가에 매입한 부지를 회수당하면 1천억 원 이상의 손해를 보게 될 수밖에 없어 개원을 늦추지 못할 것"이라고 했습니다.

송도 세브란스병원은 송도 7공구 연세대 국제캠퍼스 내 8만 5천900㎡ 부지에 지하 3층∼지상 13층, 800병상 규모로 건립됩니다.

(사진=연세의료원 제공, 연합뉴스)
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