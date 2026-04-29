'우리들의 발라드' TOP 6, 5월 1일 강남 출격…깜짝 버스킹 예고

SBS '우리들의 발라드' TOP 6가 강남 한복판에서 팬들과 특별한 만남을 갖는다.



소속사 SM C&C는 지난 28일 공식 SNS를 통해 '우리들의 발라드' TOP 6의 깜짝 버스킹 공연 개최 소식을 알렸다. 이번 버스킹은 '우리들의 발라드' 우승자 이예지, 준우승자 이지훈, 6위 송지우를 포함한 TOP 6 멤버들이 팬들과 가까이에서 소통하기 위해 마련됐다.



공개된 포스터에 따르면, '우리들의 발라드' TOP 6는 오는 5월 1일 오후 2시 강남 스퀘어에서 공연을 펼친다. 이들은 이번 버스킹을 통해 기존 무대에서는 볼 수 없었던 다채로운 세트리스트와 안정적인 가창력으로 봄날의 감성을 가득 채울 예정이다.



특히, 이예지는 MBC '1등들' 경연, 이지훈은 신곡 '괜찮은 사람' 발매, 송지우는 '슴올 룸(SM:ALL ROOM)' 프로젝트 신곡 '봄비' 등으로 활발한 활동을 이어가고 있어, 이번 버스킹 소식에 팬들의 관심이 집중되고 있다.



이번 버스킹은 SM C&C의 '슴올 스테이지(SM:ALL STAGE)' 프로젝트의 일환으로, 온라인 무대의 열기를 오프라인으로 확장하며 팬들에게 잊지 못할 추억을 선사할 것으로 기대를 모은다.



[사진=SM C&C]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)