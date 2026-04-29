"이란, '붕괴 상태' 통보"…피로감에 지지율 '최저'

<앵커>



트럼프 미 대통령이 이란이 현재 붕괴 상태에 처해있다고 전해왔다고 주장했습니다. 그러나 미 행정부 내부적으로는 이 전쟁의 교착 상태가 장기화될 수 있다는 우려가 커지고 있고 트럼프 대통령의 지지율도 다시 최저치를 기록했습니다.



워싱턴 이한석 특파원입니다.



<기자>



도널드 트럼프 미 대통령은 어젯(28일)밤 트루스소셜에 이란이 붕괴 상태에 처해 있다고 우리에게 알려왔다고 적었습니다.



이란의 붕괴 상태가 구체적으로 어떤 상황을 의미하는지, 어떤 채널로 통보받았는지는 언급하지 않았습니다.



이어 이란은 지도부 상황의 해결을 시도하면서 미국이 가능한 한 빨리 호르무즈 해협을 개방해주길 원하고 있다고 밝혔습니다.



미국의 해상봉쇄 조치가 상당한 효과를 거두고 있다는 걸 강조함과 동시에 이란 지도부가 미국의 핵무기 포기 요구를 수용하도록 압박하려는 뜻으로 해석됩니다.



트럼프의 자신감과 달리 미 행정부 일각에선 이란 사태가 장기화될 수 있다는 우려가 나오고 있습니다.



미 온라인매체 악시오스는 이런 교착 상태는 오는 11월 중간선거를 앞두고 트럼프에게 정치적 경제적으로 최악의 상황이라는 트럼프 측근의 말을 인용해 보도했습니다.



오늘 공개된 트럼프 대통령의 지지율은 34%로 지난 중순 조사 보다 2%p 떨어졌습니다.



로이터 통신은 미국인들이 생활비 문제와 이란과의 인기없는 전쟁에 대한 트럼프의 대처에 대해 점점 더 불만이 커지고 있다고 보도했습니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 김종미)