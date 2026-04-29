개혁 천하람 "전남·광주 결혼 주선하고 비용은 알아서?…교사 소송 국가 책임제 도입해야"

▲ 개혁신당 천하람 원내대표가 29일 청와대에서 열린 이재명 대통령과 비교섭단체 및 무소속 의원 오찬에서 인사말을 하고 있다.

천하람 개혁신당 원내대표는 이재명 대통령에게 전남·광주 통합 예산 지원과 '교사 소송 국가 책임제' 도입을 건의했습니다.천 원내대표는 오늘(29일) 이 대통령이 주재한 비교섭단체 및 무소속 국회의원 오찬 간담회 모두발언에서 전남·광주 행정통합 예산 573억 원이 국회 추경 심사 과정에서 전액 삭감된 데 대해 "이 대통령이 적극적으로 '전남하고 광주 이렇게 결혼해라'라고 주선하셨는데, 막상 결혼하고 나니 '결혼 비용은 알아서 해라'라고 하는 것은 맞지 않다고 생각한다"고 말했습니다.이어 "꼭 필수적인 통합에 소요되는 제반 절차는 중앙정부 예산으로 지원해 주시는 게 맞지 않나 싶다.이미 전남·광주의 광역단체장들도 적극적으로 요청드리고 있으니 대통령께서 꼭 살펴봐 주셨으면 좋겠다"고 덧붙였습니다.천 원내대표는 또, 앞서 일선 교육 현장의 '소풍·수학여행 기피 현상'을 지적한 이 대통령의 국무회의 발언에 대해 "여러 선생님들은 구더기 무서워서 장 못 담근다기보다 '장 담그다가 장독이 깨졌을 때 일선 선생님들이 독박 책임을 지는 게 문제'라는 이야기를 많이 하신다"며 '교사 소송 국가책임제' 도입을 건의했습니다.천 원내대표는 "일선 선생님들이 민원을 받지 않고 신경 안 써도 되는 민원 처리 시스템의 문제, 그리고 사고가 발생했을 때 선생님들이 경찰서 법원 다닐 필요 없게 하는 교사 소송 국가 책임제를 이번에 추진해 주신다면 우리 교육 현장이 대통령님의 말씀처럼 훨씬 더 활기차고 우리 학생들이 보다 다양한 성장의 기회를 누릴 수 있게 될 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)